Trickbetrug: Seniorin fällt nicht auf Betrüger rein

Ein Unbekannter hat am Mittwoch bei einer Schiltbergerin angerufen und sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts ausgegeben. Warum der Trickbetrug fehlschlug.

Ein unbekannter Mann hat am Mittwochvormittag versucht, eine Seniorin aus Schiltberg am Telefon auszufragen. Die 75-jährige ist aber nicht auf den Betrüger hereingefallen, wie die Polizei berichtet.

Der Unbekannte rief die Frau gegen 10 Uhr an und versuchte, sie über ihre Lebensumstände und vorhandene Wertgegenstände im Haus auszufragen. Er gab sich als Mitarbeiter des Amtsgerichts Aichach aus. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch aber sehr schnell, so dass es zu keinem Schaden kam.

Polizei: Schiltbergerin handelt genau richtig

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Aichach darauf hin, dass Vertreter von Behörden niemals Fragen zu Wertgegenständen oder Lebensumständen am Telefon abfragen werden. Hinter derartigen Anrufen stecken in der Regel immer Betrüger, die die meist älteren Menschen zur Aushändigung von Wertgegenständen oder Geld bewegen wollen. Diese Anrufe sollten, so wie die Schiltberger Seniorin richtig gemacht hat, sofort beendet werden, rät die Polizei. (bac)

