vor 46 Min.

Unbegrenzte Weiten für Affinger Absolventen

Die Realschüler von Bergen werden in familiärer Atmosphäre verabschiedet

Von Martin Golling

Die Realschule Affing-Bergen funktioniert offensichtlich als gesunder Organismus. Diesen Eindruck festigten Lehrer, Schüler, Eltern und das Umfeld in der Feierstunde für die drei Abschlussklassen am Freitag. Vieles muss hier wohl im Lot sein, denn von 76 Absolventen (22 junge Damen, 54 junge Herren) kamen 75 erfolgreich durch die Prüfungen.

Knapp ein Drittel von ihnen (29 Prozent) geht den Bildungsweg weiter über die Fachoberschule (FOS), auf 71 Prozent hingegen wartet der Ausbildungsplatz. „Das empfinde ich als sehr positiv“, beurteilte Rektorin Sigrid Kehlbach diese Quote. „Die Berufswelt wartet auf euch“, sagte sie und ergänzte, die Chancen auf einen guten Platz seien noch nie so gut gewesen. Kehlbach listete auf, wohin sich die Berufseinsteiger orientiert hatten: 22 Prozent von ihnen wählten einen kaufmännischen Beruf, 17 Prozent einen technischen, acht Prozent streben eine pädagogische Ausbildung an und vier Prozent wechseln in die IT-Branche.

„Schule. In diesem geschützten Raum konntet Ihr Hinfallen und Aufstehen üben. Jetzt seid Ihr raus aus der Komfortzone – rein ins Leben“, so die Rektorin: „Ihr seid hier zu Persönlichkeiten gereift, die Verantwortung für ihr Handeln übernehmen. Mit Mut, Bodenhaftung und mit Achtgeben auf das Bauchgefühl könnt ihr alles machen: Forscher, Erfinder, Weltretter.“

Die Gemeinde Affing hat für diese Realschule schon des Öfteren tief in ihre Kasse greifen müssen. In seiner Rede spürte Bürgermeister Markus Winklhofer, wie er sagte eine „schöne, familiäre Atmosphäre in der gewachsenen Realschule Bergen“. Das Zitat von Rektorin Kehlbach aus der Kultserie „Raumschiff Enterprise“, dass auf die Absolventen nun „unbegrenzte Weiten“ warteten, konterte Winklhofer mit einem weiteren Star-Treck-Zitat: „Erwarte das Unerwartete“. Mit den versammelten Klassen verlässt der vierte Schülerjahrgang die Schule. Angenehm routiniert, als ob sie das täglich machten, führten die Neuntklässler Ramona Gerster und Thaawatchai (gerufen: Chai) Vogt durchs Programm. Die Schülersprecher Anna-Marie Graser, Eric Hartmann und Julian Müller stellten gemeinsam fest, die Schule habe sich während der Jahre sehr verändert. „Das macht aber nichts, wir haben uns auch sehr verändert“, ergänzten sie. Diese Schule sei zwar nicht immer ein Ort der Freude gewesen, dennoch komme nun eine Art Heimatgefühl auf.

