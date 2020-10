vor 33 Min.

Unbekannte brechen in Axtbrunn drei Gartenhäuser auf

Nach dem Einbruch in drei Gartenhäuser im Petersdorfer Ortsteil Axtbrunn ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Zwischen Sonntag, 4. Oktober, und Sonntag, 18. Oktober, sind im Petersdorfer Ortsteil Axtbrunn drei Gartenhäuser aufgebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, hebelten unbekannte Täter auf einem Gartengrundstück an der Brunnenstraße die Vorhängeschlösser von drei Gartenhäusern auf.

Täter verschwinden ohne Beute

Nachdem offensichtlich keine brauchbaren Gegenstände vorhanden waren, verschwanden die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung, so die Polizei. An den Schlössern entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Die Polizei in Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (bac)

