vor 3 Min.

Unbekannte brechen in Kiosk ein und erbeuten Unmengen an Tabak

Mehrere Tausend Euro Beute machten unbekannte Einbrecher in der Nacht auf Montag in Dachau.

In der Nacht auf Montag brachen unbekannte Täter die Eingangstüre eines Kiosks am Klagenfurter Platz in Dachau auf und entwendeten laut Polizei Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Einbruch in Kiosk: Polizei sucht Hinweise

Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Dachau unter Telefon 08131/561-0. (AN)

