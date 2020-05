vor 38 Min.

Unbekannte werfen Steine gegen Hallenbad-Fenster

Eine Sachbeschädigung an der Realschule in Aichach meldet die Aichacher Polizei

Unbekannte werfen Steine gegen die Fenster des Aichacher Hallenbades. Sie beschädigen eine Fensterscheibe.

Eine Sachbeschädigung an der Realschule in Aichach meldet die Polizei. Dort haben am Wochenende unbekannte Täter Steine gegen die Fenster zur Schwimmbadhalle geworfen. Die Tat wurde zwischen Freitag, 8. Mai, um 16 Uhr und Montag, 11. Mai, um 6.45 Uhr begangen. Die Unbekannten beschädigten eine Fensterscheibe und richteten einen Sachschaden in Höhe von 800 Euro an. Hinweise werden an die Polizei Aichach unter Telefon 08251/8989-0 erbeten. (jca)

