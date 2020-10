vor 51 Min.

Unbekannte zapfen Diesel von Baufahrzeugen ab

Unbekannte haben an einer Straßenbaustelle im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Diesel von drei Fahrzeugen abgezapft.

Übers Wochenende suchen Diesel-Diebe eine Straßenbaustelle bei Karlshuld auf. Am Ende fehlen 240 Liter Diesel aus insgesamt drei Fahrzeugen.

Unbekannte Diesel-Diebe haben am Wochenende eine Straßenbaustelle der Kreisstraße ND22 zwischen Niederarnbach (Brunnen) und Karlshuld im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen heimgesucht.

Die Diesel-Diebe beschädigen die Tanks der Baufahrzeuge

Wie die Polizei mitteilt, waren die Fahrzeuge am Fahrbahnrand und auf einem Feldweg abgestellt. Die Diesel-Diebe waren zwischen Freitagmittag und Montagmorgen am Werk. Sie beschädigten auch die Tanks an den Fahrzeugen. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 100 Euro. Der gestohlene Diesel hatte einen Wert von rund 250 Euro. (jca)

