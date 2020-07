09:00 Uhr

Unbekannter Radler fährt Kind vom Rad und verschwindet

In Hebersthausen wird ein Zehnjähriger von einem Radfahrer touchiert. Das Kind stürzt und verletzt sich leicht. Der Radfahrer fährt einfach weiter.

Ein Zehnjähriger war am Dienstag gegen 20 Uhr mit seinem BMX-Rad auf dem Akazienring in Hebertshausen in Richtung Freisinger Straße unterwegs. Ein anderer Radfahrer überholte das Kind laut Polizei und touchierte dabei den Vorderreifen des BMX. Der Zehnjährige verlor die Kontrolle über sein Rad, stürzte und verletzte sich leicht.

Unfall in Hebertshausen: Kind stürzt, Radfahrer fährt einfach davon

Ohne sich um das Befinden des Kindes zu kümmern, setzte der unbekannte Radfahrer seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro.

Die Polizei Dachau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08131/5610. Der Unbekannte soll kurze blonde Haare haben und war mit einem orangefarbenen T-Shirt bekleidet. (AZ)

