11:01 Uhr

Unbekannter beschädigt Bauhof-Tor in Affing

2000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter an einem Bauhof-Tor in Affing angerichtet. Die Aichacher Polizei hofft auf Hinweise auf den Täter.

Ein Unbekannter hat am Wochenende ein Hallentor am Bauhof in Affing schwer beschädigt. Der Sachschaden ist hoch.

Einen Sachschaden von 2000 Euro hat ein Unbekannter übers Wochenende an einem Hallentor des Affinger Bauhofs angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der Täter mit einem unbekannten Gegenstand zwei gläserne Lichtelemente an einem Tor des Gebäudes in der Mühlstraße. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (AN)

