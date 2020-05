09:46 Uhr

Unbekannter fährt Jugendliche an und flüchtet

Ein Unbekannter hat in Dachau eine 15-jährige Radfahrerin angefahren und ist von der Unfallstelle geflüchtet.

Ein Unbekannter hat in Dachau eine 15-jährige Radfahrerin angefahren und ist von der Unfallstelle geflüchtet. Die Jugendliche kam mit leichten Verletzungen davon.

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend in Dachau eine 15-jährige Radfahrerin angefahren und ist dann von der Unfallstelle geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Jugendliche gegen 18.45 Uhr auf dem Radweg der Schleißheimer Straße stadteinwärts. Gleichzeitig bog ein weißer Kleintransporter von der Schleißheimer Straße nach links in eine Seitenstraße ein.

Polizei: Fahrer übersah die Radfahrerin

Der Fahrer übersah laut Polizei die Radfahrerin und es kam zu einem leichten Zusammenstoß, bei dem die Jugendliche auf die Fahrbahn fiel. Nachdem die 15-Jährige wieder aufstand und ihr Rad zur Seite schob, fuhr der Mann im Kleintransporter weiter. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen, es entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizei Dachau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08131/5610. (mswp)

