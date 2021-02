vor 19 Min.

Unbekannter zerkratzt Auto: 2000 Euro Schaden

Ein bislang unbekannter Täter hat in Oberbernbach ein Auto zerkratzt.

Mit einem spitzen Gegenstand sorgt ein bislang unbekannter Täter im Aichacher Stadtteil Oberbernbach für einen hohen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einem spitzen Gegenstand hat ein bislang unbekannter Täter einen schwarzen Audi in Oberbernbach (Stadt Aichach) zerkratzt. Das berichtet die Polizei. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 15. Februar, und Donnerstag, 18. Februar. Der Wagen war in der Straße Am Straßberg geparkt.

Motorhaube, Tür und Seitenteil zerkratzt

Laut Polizeiangaben entstand durch Beschädigungen an der Motorhaube, der Fahrertür und dem rechten hinteren Seitenteil ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter 08251/8989-0.

