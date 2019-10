13:00 Uhr

Unfall: 20-Jähriger kommt von Straße ab und überschlägt sich

Ein 20-jähriger Autofahrer kam am Montagmorgen mit seinem Fahrzeug zwischen Haunswies und Igenhausen von der Straße ab und überschlug sich.

Ein 20-Jähriger hat sich am Montagmorgen mit seinem Auto auf der Kreisstraße AIC 4 zwischen Igenhausen und Haunswies überschlagen. Etwa auf halber Strecke kam er laut Polizei aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug im angrenzenden Graben.

Nach Überschlag: 20-Jähriger kann sich aus seinem Auto befreien

Der Fahrer konnte sich selbstständig aus seinem auf dem Dach liegenden Auto befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen in die Uniklinik Augsburg gefahren. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5 000 Euro. (AN)

