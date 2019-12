vor 9 Min.

Unfall: 86-Jähriger überschlägt sich mit Auto und kommt ins Krankenhaus

Der Rentner kommt kurz vor Todtenweis von der Straße ab und überschlägt sich am Donnerstagabend mit seinem Auto. Der Sachschaden beträgt 6.000 Euro.

Am Donnerstag fuhr ein 86-jähriger Rentner gegen 17:30 Uhr mit seinem Auto die Hauptstraße von Sand in Richtung Aindling. Am Ortseingang von Todtenweis kam er laut Polizei aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Fahrzeug.

Unfall in Rehling: 86-Jähriger erleidet mehrere Prellungen

Der 86-Jährige erlitt mehrere Prellungen und musste in die Uniklinik Augsburg gefahren werden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. (AN)