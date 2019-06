vor 20 Min.

Unfall: Zwei Menschen auf der B 300 schwer verletzt

Am Oberzeller Berg zwischen Dasing und Friedberg verliert ein 74-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Zwei Personen müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwei Menschen sind am Donnerstagabend bei einem Unfall auf der B300 schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 74-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße von Dasing kommend in Richtung Friedberg. In der Rechtskurve am Oberzeller Berg verlor er laut Polizei auf der nassen Straße wegen nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto.

Der Mercedes schleuderte nach rechts von der Straße und überschlug sich. Dabei wurden die beiden Insassen schwer verletzt und mussten mit Rettungswagen in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht werden. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. (AN)

