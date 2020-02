vor 6 Min.

Unfall an einer Baustelle am Kreisel zur A8

80-jähriger Mann muss für SUV-Fahrer bremsen

In einer Wanderbaustelle auf der B300 bei Dasing hat es am Freitagmorgen gekracht. Laut Polizei befand sich die Baustelle zwischen dem Kreisverkehr zur A8 und der Taitinger Straße, als sich gegen 8.40 Uhr der Fahrer eines schwarzen SUV, laut Zeugen ähnlich einem Audi Q5 oder VW Touareg, mit seinem Wagen an der Wanderbaustelle vorbei drängte. Und das, obwohl ihm drei Autos entgegenkamen.

Der Fahrer des SUV fuhr so weit links, dass er einen 80-jährigen Autofahrer im Gegenverkehr dazu zwang, eine Vollbremsung einzuleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hinter diesem Auto befand sich der Wagen einer 23-jährige Autofahrerin, die auf die Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte und hinten auffuhr. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

Die junge Frau war auf die Anhängerkupplung des vordermanns gefahren und beschädigte so die Front ihres Autos. Trotz eines Zeugen konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers nicht erkannt werden. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter Telefon 0821/3231710 entgegen.

Themen folgen