Unfall bei Mühlhausen: Kleintransporter gegen Lastwagen

Fahrer eines Kleintransporters will auf der Staatsstraße überholen und fährt gegen Laster, der abbiegt. Zwei Frauen werden leicht verletzt.

Zwei Insassen eines Kleintransporters sind bei einem Unfall auf der Staatsstraße 2381 bei Mühlhausen am Freitag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Kleintransporter am frühen Nachmittag vom Affinger Ortsteil aus in Richtung Norden unterwegs. Im Baustellenbereich kurz nach Mühlhausen stockte der Verkehr aufgrund eines nach links einbiegenden Lastwagens, der an die Baustelle Material anliefern wollte.

Außenscheiben platzen - zwei Frauen verletzen sich

Der Fahrer des Kleintransporters erkannte laut Polizeibericht die Abbiegesituation trotz des gesetzten Blinkers am Laster nicht richtig und setzte nach links zum Überholen an. Der Transporter wurde vom Lastwagen seitlich erfasst. Während beide Fahrzeugführer unverletzt blieben, erlitten zumindest zwei der drei Mitfahrerinnen im Kleintransporter leichte Verletzungen durch den Anstoß und die zerplatzen Außenscheiben. (cli)

