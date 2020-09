vor 37 Min.

Unfall in Pöttmes: Mann wird von Frontlader eingeklemmt

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein schwer verletzter 65-Jähriger nach einem Unfall in Pöttmes in die Klinik gebracht.

Bei einem Unfall auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Pöttmes wird ein 65-Jähriger schwer verletzt. Er gerät zwischen einen Frontlader und eine Gitterbox.

Schwere Verletzungen hat ein 65-Jähriger am Dienstag bei einem Unfall in Pöttmes erlitten. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 30-Jähriger gegen 16.45 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen eine schwere Abdeckfolie mit Hilfe eines Frontladers in einer Metallgitterbox ablegen. Dabei wurde er von dem 65-jährigen Mann aus dem Raum Aichach eingewiesen. Aus ungeklärter Ursache geriet der 65-Jährige zwischen Frontlader und Gitterbox und wurde eingeklemmt, so die Polizei.

Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten in die Uni-Klinik

Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Rentner mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Augsburg geflogen. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand liegen laut Polizei keine näheren Informationen vor. (bac)

Themen folgen