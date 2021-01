vor 30 Min.

Unfallflucht: Polizei Dachau sucht nach Zeugen

Eine Frau weicht im Landkreis Dachau einem Auto aus, das ihr auf ihrer Spur entgegenkommt. Sie landet im Straßengraben. Der andere Autofahrer flieht.

Nach einer Unfallflucht im Landkreis Dachau sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 30-jährige Frau war am Donnerstag gegen 13.10 Uhr auf der Staatsstraße 2050 von Dachau in Richtung Indersdorf unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, kam ihr auf Höhe eines Waldstücks in der Gemeinde Schwabhausen ein anderes Auto entgegen, das deutlich über der Mittellinie fuhr. Um nicht mit dem Gegenverkehr zusammenzustoßen, fuhr die Frau mit ihrem Wagen an den Straßenrand und rutschte in den Graben.

Der andere Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die 30-Jährige blieb unverletzt, an ihrem Auto entstand jedoch ein Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Von dem Wagen, der den Unfall verursacht hat, ist lediglich die Farbe, nämlich schwarz, bekannt. Zeugen können sich bei der Polizei Dachau melden. (mswp)

