11:11 Uhr

Unfallflucht: Unbekannte fahren in Aichach geparkte Autos an

Zwei geparkte Autos sind in Aichach von Unbekannten angefahren worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei Mal sind am Montag in Aichach geparkte Autos angefahren worden. In beiden Fällen ist der Täter unbekannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde zwischen 13.15 und 13.25 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Münchener Straße ein geparkter Audi am Heck angefahren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Polizei Aichach bittet um Hinweise

Die zweite Unfallflucht ereignete sich zwischen 13.15 und 14.15 Uhr. Auf dem Parkplatz an der Augsburger Straße 25 (Milchwerk) fuhr ein unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Hyundai an und beschädigte den Wagen am rechten hinteren Kotflügel. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (mswp)

Lesen Sie auch:

Themen folgen