11:15 Uhr

Unter Drogen: 24-Jähriger baut zwei Unfälle an einem Tag

Und jedes Mal wird 24-jähriger Mann von der Polizei erwischt. Als er am Freitagnachmittag bei Baar einen Unfall baut, hat er schon keinen Führerschein mehr

Da kommt einiges zusammen: Ein 24-Jähriger aus dem Landkreisnorden hat am Freitag zwei Unfälle verursacht. Er stand unter dem Einfluss von Drogen.

Ein Zeuge hatte die Aichacher Polizei am Nachmittag von einem Unfall informiert. Die Beamten fanden das Unfallauto im Entwässerungsgraben an der Staatsstraße 2047 zwischen Baar und dem Pöttmeser Ortsteil Osterzhausen. Der Fahrer war verschwunden. Die Polizisten suchten den Mann zu Hause auf und stellten bei ihm eindeutige Anzeichen von Drogenkonsum fest, wie es in der Pressemitteilung heißt. Der 24-Jährige gestand, dass er den Unfall gebaut hatte.

Polizei stellt fest, dass der Unfallfahrer unter Drogeneinfluss steht

Er war gegen 14.40 Uhr von Baar Richtung Osterzhausen auf gerader Strecke mit seinem Auto laut Zeugen unvermittelt vom Kurs abgekommen. Sein Auto geriet rechts in das Bankett, fuhr gegen einen Leitpfosten und blieb im Graben stehen. Der Fahrer blieb unverletzt und flüchtete zu Fuß nach Hause. An seinem Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Aichacher Polizei nahm den 24-Jährigen mit zur Dienststelle und veranlasste eine Blutentnahme. Dann durfte er wieder gehen.

Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 24-Jährige bereits am Vormittag einen Unfall im Begegnungsverkehr in Holzheim verursacht hatte. Auch da stand er schon unter dem Einfluss von Drogen und eventuell Medikamenten. Die Polizei Rain hatte dem 24-Jährigen daraufhin bereits Blut abnehmen lassen und seinen Führerschein sichergestellt. Den wird er nun so schnell nicht wieder sehen. (jca)

