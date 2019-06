vor 24 Min.

Urnengräber für Friedhöfe

Finanzausschuss vergibt Aufträge

Je ein Mehrfachurnengrab wird auf dem Alten und dem Neuen Friedhof in Aichach gebaut. Die Aufträge dafür hat der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats am Montagabend in nichtöffentlicher Sitzung vergeben, wie Ordnungsamtsleiter Manfred Listl berichtete.

Eine Stele mit acht Urnengräber für den Alten Friedhof liefert die Firma Reichart für rund 10200 Euro. Dazu kommen eventuell noch Fundamentierungskosten, falls erforderlich, so Listl.

Für den Neuen Friedhof liefert die Firma Koppold aus Klingen eine Stele mit zwölf Urnengräbern zum Angebotspreis von rund 12100 Euro. (bac)

