Verbietet Pöttmes Glyphosat?

Bauausschuss: Es geht um die Flächen, die der Markt verpachtet

Pestizide setzt die Marktgemeinde Pöttmes auf ihren öffentlichen Flächen schon lange nicht mehr ein. Der Bund Naturschutz (BN) hat aber noch mehr Ideen, die er unter dem Motto „Stadtnatur ohne Gift“ zusammengefasst hat und die der Markt Pöttmes umsetzen soll. Dabei geht es auch darum, wie von der Gemeinde verpachtete Flächen bewirtschaftet werden. Sollen Pestizid- und Glyphosateinsatz verboten werden? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Pöttmeser Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Wie Peter Fesenmeir vom Bauamt im Nachgang mitteilte, fasste das Gremium noch keinen Beschluss zum BN-Antrag. Es ist eine weitere nicht öffentliche Vorberatung nötig. Danach soll der Gemeinderat entscheiden. Gerade, was den Glyphosateinsatz anbelangt, gab es laut Fesenmeir eine sachliche, aber hitzige Diskussion. Dabei hieß es unter anderem, die Schuld werde immer den Landwirten in die Schuhe geschoben. Außerdem regt der BN an, Blühflächen anzulegen. Auch da ist Pöttmes schon aktiv. So wurde zum Beispiel beim Kindergarten Klapperstorch eine Blühwiese angelegt.

Die Staatsstraße wird in diesem Sommer saniert. Fest steht nun: Die Gehwegbreite wird auf der südlichen Seite nicht verändert. Auf der nördlichen Seite wird der Gehweg verbreitert, wo es möglich ist. Erneuert werden beide Seiten. Die Anwohner wurden schon darauf hingewiesen, dass sie bei dieser Gelegenheit für Entwässerungsrinnen sorgen sollen, damit Niederschläge nicht über die Staatsstraße „entsorgt“ werden. Klar ist laut Fesenmeir schon jetzt, dass eine Umleitung (über Klingsmoos und Ehekirchen) nötig ist.

8000 Euro sind im Haushalt für den Bedarf der Feuerwehren vorgesehen. Die Wunschliste belief sich auf 13000 Euro. In Absprache mit Feuerwehrreferent Erich Poisl wurde abgespeckt. Was jetzt nicht genehmigt wurde, wird aufs nächste Jahr verschoben. Reifen für die Fahrzeuge in Gundelsdorf und Ebenried (1500 Euro) sind trotzdem noch drin.

Für die Änderung des Bebauungsplanes „Bei der Mittermühle“ fasste der Ausschuss den Billigungsbeschluss, für „Südöstlicher Bereich Erdweg“ den Satzungsbeschluss.

Hinter dem Rathaus wird Anfang Juni eine Ladestation für Elektrofahrzeuge angelegt.

Bürgermeister Franz Schindele informierte den Ausschuss, dass das Staatliche Bauamt die Vermessungsarbeiten an das Ingenieurbüro Tremmel vergeben hat. (jca)

