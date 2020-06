16:00 Uhr

Vermisster Demenzkranker in Waldstück gefunden

Am Montagmorgen bemerkt die Seniorenresidenz in Schrobenhausen das Fehlen des 70-Jährigen. Nach mehreren Stunden wird der demenzkranke Rentner gefunden.

Ein vermisster 70-Jähriger, der an Demenz leidet, wurde in Schrobenhausen noch rechtzeitig aufgefunden. Am Montag gegen 9 Uhr bemerkte die Seniorenresidenz das Fehlen des Rentners und teilte dies bei der hiesigen Polizeidienststelle mit. Bis zur vier Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber und ein Diensthundeführer machten sich auf die mehrstündige Suche.

Demenzkranker erleidet Unterkühlung

Der eingesetzte Mantrailinghund nahm sofort die Fährte des Vermissten aufnehmen und folgte der Spur über verschiedene Waldwege, bis er aufgrund der schon lange andauernden Suche erschöpft aufgeben musste. Schließlich wurde der Vermisste dann vom Hausmeister der Seniorenresidenz in einem Waldstück am Kalvarienberg aufgefunden und lotste anschließend die Einsatzkräfte zur Fundstelle.

Mit einer starken Unterkühlung wurde er schließlich vom Rettungsdienst ins nahe gelegene Krankenhaus gebracht, wo sein Zustand derzeit auf der Intensivstation überwacht wird. (AZ)

