vor 38 Min.

Versuchte Vergewaltigung in Dachau: Mann in Haft

Die Polizei hat in Dachau einen 27-Jährigen festgenommen. Er wird verdächtigt, am 28. Juli eine 33-jährige Frau überfallen zu haben. Symbolbild

Ein 27-Jähriger soll Ende Juli eine 33-jährige Frau überfallen haben. Das Opfer wehrte sich heftig und konnte den Täter in die Flucht schlagen.

Der Presseaufruf nach der versuchten Vergewaltigung einer 33-jährigen Frau in Dachau hat den Erfolg gebracht: Auf diese Weise konnte die Dachauer Polizei, wie sie nun mitteilte, am Freitag einen 27-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen festnehmen. Er gilt als dringend tatverdächtig.

Wie berichtet, war die 33-Jährige am 28. Juli gegen 4 Uhr auf der Brucker Straße auf dem Als sie bemerkte, dass ihr ein Mann folgte, sprach sie ihn an. Dieser riss die 33-Jährige daraufhin zu Boden, legte sich auf sie, berührte sie unsittlich und versuchte sie zu küssen. Die Frau wehrte sich allerdings heftig – mit Erfolg. Der Täter ließ von ihr ab und flüchtete.

Die Fahndung der Polizei verlief zunächst ergebnislos. Am Freitag allerdings meldete sich ein Zeuge bei der Dachauer Polizei und teilte mit, dass in einer Bäckerei am S-Bahnhof ein Mann sitze, auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen passe. Die Polizei nahm den Mann fest. Auf der Dienststelle stellten die Beamten fest, dass der 27-Jährige falsche Ausweisdokumente präsentierte. Seine wahre Identität konnten sie jedoch schnell ermitteln. Es handelt sich um einen kosovarischen, abgelehnten Asylbewerber, der sich derzeit illegal in Deutschland aufhält.

Die Polizei legte der Frau Fotos, darunter auch vom Täter, vor und sie identifizierte den 27-Jährigen als ihren Peiniger. Der Beschuldigte streitet die Tat laut Pressemitteilung ab. Der Ermittlungsrichter hat Untersuchungshaft angeordnet. (jca)

