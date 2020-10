15:00 Uhr

Vierstelliger Schaden: Unbekannte klauen 150 alte Autobatterien

In Aichach ist ein Unbekannter auf das Firmengelände eines Autohändlers eingebrochen. Er klaute dabei unter anderem alte Autobatterien.

Vom Firmengelände eines Autohändlers in der Aichacher Bahnhofstraße haben Unbekannte mehrere alte Autobatterien geklaut. Der Schaden ist beträchtlich.

Von Max Kramer

150 alte Autobatterien - so lautet die Ausbeute eines bislang unbekannten Einbrechers in der Aichacher Bahnhofstraße. Dort verschaffte er sich Zutritt zum Firmengelände eines Autohändlers, indem er den Maschendrahtzaun an einer sichtgeschützten Stelle aufzwickte. Das teilte die Polizei Aichach mit.

Einbruch in Aichach: Unbekannter klaut Autobatterien und Aluminium

Der Täter entwendete neben 150 Kfz-Altbatterien auch mehrere Einzelteile eines Aluminiumgerüsts. Das Diebesgut hat nach Polizeiangaben einen Gesamtwert von rund 1000 Euro. Der Sachschaden am Maschendrahtzaun liegt demnach bei rund 100 Euro. Die Polizei Aichach bittet nun um Hinweise unter 08251/8989-0.

