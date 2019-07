vor 34 Min.

Volksfest: „O’zapft is“ auf der Aichacher Wiesn

900 Teilnehmer von 50 Vereinen sind beim Einzug auf das Aichacher Volksfest dabei. Gut eine Woche wird hier gefeiert. Beim Anstich macht es der Bürgermeister spannend.

Von Erich Echter

Bei strahlend schönem Wetter wurde am Freitagabend das Aichacher Volksfest eröffnet. Rund 900 Teilnehmer von 50 Vereinen beteiligten sich am Festzug zum Volksfestplatz. Zuvor hatte vor dem Rathaus auf dem Stadtplatz ein Standkonzert stattgefunden. Dabei spielten die Aichacher Stadtkapelle und die Sielenbacher Blaskapelle.

Auch drei Königinnen marschieren mit

An dem Festzug ins Zelt nahmen unter anderem Bürgermeister Klaus Habermann mit seiner Ehefrau, viele Aichacher Stadträte sowie Landrat Klaus Metzger mit Gattin teil. Auch Stadtpfarrer Herbert Gugler ging mit. Ebenso die Bedienungen sowie die amtierende Spargelkönigin, die Rosenkönigin und die Kartoffelkönigin.

Schaulustige verfolgten den farbenprächtigen Zug vom Straßenrand aus. Die Teilnehmer waren mit Fahnen, in Tracht oder Uniform gekommen. Vor allem die Schützen stachen hervor, unter ihnen Gauschützenmeister Gerhard Lunglmeir und die Gaukönige. Franz Achter, sein Vorgänger, stellte die teilnehmenden Vereine vor.

Erste Kostproben am Schankwagen der Brauerei

Thomas Schmid, Verkehrssachbearbeiter bei der Aichacher Polizei, führte den Zug zum Festzelt im Polizeiauto an. Die Stadtkapelle Aichach marschierte voraus, die Sielenbacher Blaskapelle bildete das Ende des Festzuges. Das Gespann von Hans Mayerhofer aus dem Kühbacher Ortsteil Unterschönbach zog den prächtig geschmückten Festwagen der Brauerei Kühbach. Schon als der Schankwagen auf dem Stadtplatz stand, herrschte dort reger Betrieb. Für durstige Kehlen gab es hier eine erste Kostprobe des Festbiers.

Noch mehr Schläge beim Anzapfen als im Vorjahr

Später wurden die Maßkrüge im Festzelt gefüllt. Bürgermeister Habermann machte es beim Anstich spannend. Nachdem er im vergangenen Jahr sechs Schläge benötigt hatte, waren es heuer sogar noch mehr. Als dann aber der Gerstensaft in die Krüge floss, stieß der Rathauschef mit der Familie von Beck-Peccoz aus Kühbach und Michaela Kemper von der Gastronomie Lanzl aus Ingolstadt an. Sie ist in diesem Jahr neue Festzeltbetreiberin in Aichach. „Eine große Ehre“, wie sie betonte. Festwirt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz blickte mit leuchtenden Augen durch das Zelt. Er sagte: „Wenn ich in die Menge schaue, geht mir das Herz auf.“

