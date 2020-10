03.10.2020

Volksmusiker spielen im Wittelsbacher und Dachauer Land auf

In den beiden Landkreisen startet die Reihe „Draußen aufgspielt – singen, musizieren und tanzen im Freien“. Sie schließt ein besonderes Projekt zur Volksmusik ab.

„Draußen aufgspielt – singen, musizieren und tanzen im Freien“ – so heißt eine Veranstaltungsreihe, die im Oktober in den Landkreisen Aichach-Friedberg und Dachau stattfindet. Sie schließt das Projekt „Volksmusik im Wittelsbacher und Dachauer Land“ ab. Die Schirmherrschaft haben die Landräte Stefan Löwl (Landkreis Dachau) und Klaus Metzger (Landkreis Aichach-Friedberg) übernommen. Auftakt ist am Sonntag, 4. Oktober, in Aichach.

In diesen besonderen Zeiten soll die Reihe den Musikgruppen, Chören und Tanzgruppen im Wittelsbacher und Dachauer Land eine Plattform bieten, ihre eigenen kleinen Veranstaltungen umzusetzen. Die Konzerte werden zwischen 30 und 60 Minuten dauern und haben das Ziel, den Leuten auf der Straße die Volksmusik näher zu bringen und erlebbar zu machen – denn auch traditionelle Alltagskultur kann neue Wege beschreiten. Am Auftakt- und Finaltag spielt jeweils die Aichacher Bauernmusi.

Hier schließt sich der Kreis: Schon die Startveranstaltung des Projektes „Volksmusik im Wittelsbacher und Dachauer Land“ im Jahr 2013 hat die Aichacher Bauernmusi musikalisch umrahmt.

Volksmusik stiftet Identität mit der Heimat

Ziele des Projektes waren unter anderem einen wertvollen Beitrag zur kulturellen Förderung und Bildung des Nachwuchses zu leisten, zum anderen sollte aber auch Volksmusik als identitätsstiftendes Merkmal erhalten und – wo nötig – wiederbelebt werden.

Neben einer Steigerung der Identität mit der Heimat war ein weiteres Ziel, die kulturelle Zusammenarbeit zwischen den beiden Landkreisen und – aufgrund der besonderen Konstellation – auch zwischen beiden Bezirken zu fördern.

Nachdem die Nachhaltigkeitssicherung des ehemals Leader-geförderten Projektes jetzt im Oktober ausläuft, war ursprünglich eine zentrale Abschlussveranstaltung geplant. Wegen der weiterhin anhaltenden besonderen Situation durch die Corona-Pandemie hat sich die Steuerungsgruppe des Projektes dazu entschlossen, die Veranstaltungsreihe „Draußen aufgspielt – singen, musizieren und tanzen im Freien“ ins Leben zu rufen.

Die Termine:

Sonntag, 4. Oktober Standkonzert der Aichacher Bauernmusik mit den Ampertaler Tänzern, 15 bis 18 Uhr am Aichacher Stadtplatz; Standkonzert des Haberskircher Saitentreff , 14.30 Uhr an der Westseite des Rathauses.



Siegfried und Gisela Bradl sind der Haberer-Zwoagsang. Bild: Florian Bradl





Sonntag, 11. Oktober Standkonzert Frauendreigesang Herbstzeitlos und Zitherduo Herzbluat 11 bis 12 Uhr vor der Kelterei Mertl in Odelzhausen ; Standkonzert Sigmertshauser Klarinettenmusi 10.45 bis 11.30 Uhr am Kirchplatz St. Vitalis in Sigmertshausen (Gemeinde Röhrmoos ); Standkonzert Musikverein Merching 15 bis 16 Uhr am Maibaum in Merching ( Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: 18. Oktober), Standkonzert Sigmertshauser Klarinettenmusi 13 bis 15 Uhr im Biergarten der Schlosswirtschaft Mariabrunn bei Lotzbach (Gemeinde Röhrmoos ).



des Haberskircher 10.30 Uhr vor dem Gasthaus Zieglerbräu in . Sonntag, 18. Oktober Standkonzert der Scheebrunner Jungbläser 10.45 bis 11.30 Uhr am Platz bei der Kirche in Großinzemoos (Gemeinde Röhrmoos ); Standkonzert der Ziachsoatner 13 Uhr vor dem Wirtshaus in Oberbachern (Gemeinde Bergkirchen ); Standkonzert Holz & Blech 14 bis 16 Uhr im Garten von Kathis Sonntagscafé in Riedenzhofen (Gemeinde Röhrmoos ).



