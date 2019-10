vor 44 Min.

Von „gscheit blede Leit“ und vierfacher Verneinung

Mundartdichterin Rosy Lutz aus Klingen gibt auf unterhaltsame Weise Sprachunterricht im Sisi-Schloss – begleitet von der Kleeblatt-Musi

Von Alice Lauria

Irgendwie passend: Ein den bayerischen Traditionen – Mundart und Stubenmusi – gewidmeter Abend findet in den traditionsreichen und geschichtsträchtigen Mauern des Unterwittelsbacher Sisi-Schlosses statt. Die gut 80 Besucher im voll besetzten Foyer kommen, um der Mundartdichterin Rosy Lutz aus Klingen (Stadt Aichach) zu lauschen. Gemeinsam mit der Kleeblattl Musi aus Kühbach stellt sie den Abend unter das Motto „Bayerisch g’redt und g’lacht“.

Gleich am Anfang warnt Rosy Lutz die Zuschauer: „Mir redn im original Paargauer Dialekt“ und dieser sei vom Aussterben bedroht. In diesem Sinne versteht die Dichterin den Abend auch als Sprachlehre für die Zuhörer. Rosy Lutz liest nicht nur eigene Gedichte und Sprüche vor, sondern auch von Dialektdichter Josef Fendl.

Viele Zeilen und Verse von Rosy Lutz haben direkten Bezug zu persönlichen Erinnerungen, unter anderem aus ihrer Kindheit und Jugend. So sinniert sie beispielsweise darüber, was für ein besonderes Erlebnis für sie als Kind der Simon- und Judäimarkt war: „Koa Zehnerl is mehr überbliebm und ois andre hamma gspiem.“ Auch könnte in einer bayerischen Einladung bezüglich der Uhrzeit durchaus folgender Satz stehen: „Kemmt’s nach’m Kaffee dat i moan, so seid’s zur Brotzeit wida dahoam.“

Zwischen den Gedichten und Auszügen aus ihren vier Büchern sorgt die Kleeblattl-Musi für ganz besondere musikalische Freuden. Michael und Sabine Huber sowie Anja Krammer spielen mit Harfe, Zither und der unglaublich tonstarken kleinen Okarina. Diese Kugelflöte aus Ton stammt ursprünglich aus dem italienischen und südtiroler Raum und besitzt die Fähigkeit, mit ihrem klaren markanten und hellen Ton direkt ins Ohr zu gehen.

In ihrer bayerischen Sprachlehre greift Rosy Lutz auch die in Bayern so beliebte zweifache Verneinung auf, welche alltäglich in unzähligen Sätzen verwendet wird. Ein Beispiel hierzu: „I hab koa Zeit ned“. Aber die Klingener Dichterin findet auch ein Beispiel für eine dreifache: „Mia hat no nia neamand nix gschenkt.“ Und sogar eine vierfache: „Bei uns dahoam hat no nia neamand koan Hunger ned leiden braucha.“ Rosy Lutz liebt die bayerische Sprache, das merkt der Zuhörer, und sie lebt sie mit jeder Faser, während sie vorträgt. Auch Michael Huber von der Kleeblattl-Musi gibt zwei Mundartstücke zum Besten: Neben der fast auswendig vorgetragenen „Bayerischen Weltg’schicht“, die vom Fall des Engels Luzifers berichtet, widmet sich der Musiker auch der sprachlichen Unterscheidung von Käse und Kas. So ist ersterer subtil, gehobener und passt in feinere Gesellschaft, wohingegen der Kas eher der Naturbursche ist, g’fressen wird und ungeniert über fünf Tische stinkt.

Rosy Lutz spricht auch von Erfahrungen beim „Kleiderkauf“ über „Piercings und Tattoos“ und widmet sich ganz speziell dem Wort „gscheit“ und seinen vielfältigen Bedeutungen, die nur ein Bayer so richtig differenzieren kann, zum Beispiel, „wenn’s hoaßt, der is gscheit bled“. Aber auch eine Erklärung zum Begriff „Platschari“ kann Rosy Lutz dem Publikum geben. Sie vermutet, er hat seinen Ursprung im Wort „Plazenta“ und beschreibt „was Großes, Unförmiges“. Sogar ein eigenes Gedicht hat sie dem „Platschari“ gewidmet und löst damit eine Lachsalve nach der anderen beim Publikum aus. Bei ihrer Erzählung über „Der Mo als Beifahrer“ bleibt kein Auge trocken. „Und wer an Ratschlag braucht, ruaft o, dann leih i eich vielleicht mein Mo“, beendet sie die Tirade von ungebetenen Ratschlägen ihres Mannes während der Autofahrt. Ganz weg vom Dialekt des Wittelsbacher Lands liest Rosy Lutz auch einige sehr humorige schlesische Gedichte vor. Zurück in Bayern erzählt sie vom Sohn Ludwig des Bayern und dessen Braut Margarete von Maultasch „Sie war alls andere als schön, auf boarisch, sie ist recht greislich gwen“, und als sich die beiden trennten, „da hat er g’schaut, der arme Hund – s’Wei’ war weg mitsamt dem Grund“. Nach weiteren Gedichten über ihren Mann, einem „Hausfrauen-Gedicht“, guten Ratschlägen zum Thema „Weihnachtsgeschenke“ sowie einem Ausflug in die Hölle, beendet Rosy Lutz den heiteren Abend mit der autobiografischen Klage einer Fünfzigjährigen: „Mei Bandscheib’n plagt mi, es ist zum Plärrn, und trotzdem leb i furchtbar gern.“

