Voranfrage: Bekommt Sielenbach einen Dorfladen?

Obst und Gemüse aus der Region soll es in dem geplanten Sielenbacher Dorfladen geben. Dem Gemeinderat liegt nun eine Voranfrage für dieses Projekt vor.

Eine Sielenbacherin plant den Bau eines kleinen Dorfladens. Der Gemeinderat hat nächste Woche noch ein weiteres spannendes Thema zu beraten.

Von Gerlinde Drexler

Regionales Obst und Gemüse möchte eine Sielenbacherin in einem neuen Dorfladen anbieten. Der Gemeinderat Sielenbach behandelt die Anfrage in seiner Sitzung am Mittwoch, 12. August. Eine weitere Anfrage betrifft den Bau eines Stalles für 3000 Legehennen.

Ein Landwirt plant in Sielenbach einen Stall für 3000 Legehennen

Der Stall mit Nebenräumen und Dungstätten soll auf dem Gelände Friedhofäcker gebaut werden. Die Fläche liegt in der Nähe des neuen Baugebietes „Reutgasse“. Der Antragsteller, ein Landwirt aus der Gemeinde, möchte sich mit dem Stall ein neues Standbein schaffen.

Im Dorfladen soll es Obst und Gemüse aus der Region geben

Frisches Obst und Gemüse aus der Region soll es in „Vroni’s Dorfladen“ geben. Bisher handle es sich nur um eine Anfrage, teilte Bürgermeister Heinz Geiling auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Antragstellerin plant, in der Maria-Birnbaum-Straße 8 eine Art Hütte als Dorfladen zu bauen.

Weitere Themen sind ein Diensthandy für die Mitarbeiter des Bauhofs oder der Kauf eines Datenloggers zum Messen der Abwassermengen. Die Räte vergeben außerdem mehrere Aufträge für den Bau des Sozialfamilienwohnhauses und beschäftigen sich mit den Solarparks am Burgstall und in Raderstetten. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19.15 Uhr im Feuerwehrsaal in Tödtenried.

