16.01.2019

Vorschläge für Umweltpreis jetzt einreichen

Der Landkreis sucht noch Kandidaten

Wer einen Vorschlag für den Umweltpreis des Landkreises einreichen will, dem bleiben rund fünf Wochen Zeit. Einsenderschluss ist laut einer Mitteilung des Landratsamtes Freitag, 22. Februrar. Mit dem Preis werden besondere Leistungen für den Natur- und Umweltschutz gewürdigt und sollen als Vorbild für die Allgemeinheit herausgestellt werden. Der Umweltpreis ist mit 5000 Euro dotiert und kann bei mehreren Bewerbern mit gleichwertigen Leistungen zu je 2500 Euro aufgeteilt werden. Ausgezeichnet werden für Umwelt- und Naturschutz können Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Firmen, Verbände oder auch Kommunen. Das Büro des Landrats im Landratsamt Aichach, Münchener Straße 9, 86551 Aichach, nimmt schriftlich eingereichte Vorschläge an. Nachweise über Art und Umfang der Leistung oder des Projekts durch Beschreibungen oder Bilder müssen beigefügt werden. Über die Auswahl des Preisträgers) entscheidet eine Jury in nichtöffentlicher Sitzung. (AN)

