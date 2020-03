28.03.2020

Wahlergebnis? Sonntagabend!

Stichwahl: Im Landkreis wird gleich ausgezählt

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr steht – wenn nicht noch Außergewöhnliches passiert, fest, wer ab Mai Bürgermeister in Affing, Dasing und Kühbach wird. Das ist durchaus normal für eine Stichwahl. Aber was ist in Zeiten von Corona schon normal? In der Nachbarstadt Neuburg zum Beispiel wird die Oberbürgermeisterwahl erst am Montag ausgezählt.

Im Landkreis soll es die Ergebnisse in den fünf Kommunen (Stichwahlen gibt es auch in Mering und Merching) am frühen Abend geben. Fast 12500 Stimmberechtigte aus Affing, Dasing und Kühbach können ihr Votum abgeben. Die Wahlbriefe, die automatisch an alle Wahlberechtigten versandt wurden, müssen bis spätestens Sonntag, 29. März, 18 Uhr, in den Briefkästen der jeweiligen Rathäuser eingeworfen werden. Die Abgabe des Wahlbriefes ist ein triftiger Grund, das Haus trotz der Ausgangsbeschränkungen zu verlassen. Die Post leert am Samstag nach 18 Uhr alle ihre Briefkästen in Bayern. Wahlbriefe sollen am Sonntag rechtzeitig vor 18 Uhr in den jeweiligen Städten und Gemeinden zugestellt werden. (cli)

Themen folgen