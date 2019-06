vor 7 Min.

Wallfahrt: Zu Fuß und mit Bus nach Andechs

Pfarreiengemeinschaft Aichach feiert eine Messe in der Basilika auf dem heiligen Berg

Die Pfarreiengemeinschaft Aichach steht von Samstag, 29. Juni, bis Montag, 1. Juli, ganz im Zeichen der traditionellen Wallfahrt auf den Heiligen Berg in Andechs.

Die Fußwallfahrer unter Leitung von Hermann und Anni Plöckl machen sich am Samstag um 5 Uhr nach einer Aussendungsfeier und dem Segen von Stadtpfarrer Herbert Gugler auf den über 70 Kilometer langen Pilgerweg und erreichen nach Stationen in Mammendorf und Breitbrunn am Montag Andechs. Die Buswallfahrer, die durchs Kiental pilgern, starten am Montag, 1. Juli, um 6.40 Uhr am Parkplatz der Firma Efinger in der Fritz Mayer Straße und um 6.50 Uhr am Pfarrzentrum in der Schulstraße nach Andechs. Abfahrt für Wallfahrer, die mit dem Bus direkt nach Andechs fahren, ist um 8 Uhr an der Bushalle der Firma Efinger. Zusteigemöglichkeit besteht um 8.10 Uhr am Pfarrzentrum St. Michael. Die Pilgermesse mit Predigt beginnt in der Basilika Andechs um 10 Uhr.

Um 13.30 Uhr findet der Abschluss mit Weihe der Andachtsgegenstände statt. Um 14.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Busfahrt nach Herrsching oder zur Wanderung von Andechs durch das Kiental zurück nach Herrsching.

Die Rückfahrt nach Aichach erfolgt vom Parkplatz in Andechs um 16.30 Uhr, von Herrsching an der Schiffsanlegestelle um 17 Uhr. Ankunft in Aichach gegen 18.30 Uhr. (ak)

Anmeldung aus organisatorischen Gründen ab sofort bei Firma Efinger, Telefon 08251/87600

