11.03.2020

Waltraud Scholz feiert ihren 95.

Gerührt und überwältigt ob der vielen Glückwünsche zeigte sich Waltraud Scholz an ihrem 95. Geburtstag. In aller Bescheidenheit und Dankbarkeit nahm die Jubilarin viele Geburtstagswünsche an ihrem Ehrentag entgegen, die sie auf den verschiedensten Wegen erreicht haben. Die zahlreichen Bürger, Bewohner des Aichacher Spitals, Bekannte und Weggefährten aus Politik, Kirche (Pater Valentin), Sparkasse (Birgit Cischek) und Freundeskreis spiegelten die große Beliebtheit von Waltraud Scholz wider. Im Aichacher Spital trafen sich viele Gratulanten mit Bürgermeister Klaus Habermann, Altlandrat Christian Knauer, Altbürgermeister Heinrich Hutzler und für den CSU-Ortsverband Josef Dußmann sowie Zweiter Bürgermeister Helmut Beck auch für den Verein der Ruheständler. Detlev Fürstenberg aus dem Kreis ihrer „Cappuccino-Gang“ charakterisierte „ihre Traudl“ mit netten Worten und bezeichnete sie als eine Persönlichkeit mit großer Lebenserfahrung, die im Leben viel erlebt und gesehen habe und aber stets liebenswert im Umgang mit Menschen und an allem interessiert sei. (ebe)