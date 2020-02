Warnung: Wenn das Bienen-Gleichgewicht in Gefahr ist

Plus Im Aichacher Kino läuft der preisgekrönte Dokumentarfilm „Land des Honigs“. Was Bio-Imker über die bedrohte Artenvielfalt und die Modellregion sagen.

Es summte nicht, aber es drehte sich alles um ein Insekt: die Biene. Zu einer ganz besonderen Sonntagsmatinee mit anschließendem Expertengespräch hatten die Aichacher Kinofreunde eingeladen. Im Zusammenwirken mit den Landkreis-Imkern und dem Bund Naturschutz (BN) zeigten sie den mehrfach ausgezeichneten mazedonischen Dokumentarfilm „Land des Honigs“. Und begeisterten damit etwa 220 Gäste, die sich auf zwei Kinosäle verteilten. Im Rahmen der Veranstaltung wurde deutlich: In der Region ist es schwierig, nachhaltig zu imkern.

Drei Jahre lang haben zwei mazedonische Jungfilmer die Protagonistin des Filmes begleitet. In wunderschönen Bildern und sehr einfühlsam erzählen sie ihre Geschichte: Hatidze ist Mitte 50 und lebt alleine mit ihrer gebrechlichen Mutter in einem verlassenen Bergdorf im Norden Nordmazedoniens – in einfachsten Verhältnissen, ohne Strom und fließendes Wasser, aber im Einklang mit der Natur und ihren Bienen, deren Stöcke weit verstreut in der unwegsamen Landschaft liegen. Sie singt und spricht mit ihnen. Ohne Handschuhe und Gesichtsschutz entfernt sie, zum Teil in schwindelerregender Höhe, die Waben aus ihren Bienenstöcken. „Eine Hälfte für mich, eine Hälfte für euch“, sagt sie und lässt ihnen einen Teil des Honigs als Winterfutter. Ihre ruhige Welt verlässt sie nur, wenn sie den geernteten Honig auf dem Markt in der Hauptstadt Skopje verkauft. Als in der Nachbarschaft eine türkische Nomaden-Familie mit sieben Kindern ihr Quartier aufschlägt, ändert sich die Idylle. Das Familienoberhaupt sieht in der Bienenzucht einen guten Nebenerwerb, hält sich aber nicht an die gut gemeinten Ratschläge seiner Nachbarin Hatidze. So gerät das ökologische Gleichgewicht in Gefahr.

Aichach: Imker können viel von Imkerin im Film lernen

BN-Kreisvorsitzender und Hobby-Imker Ernst Haile übernahm die Moderation des anschließenden Expertengesprächs mit zwei Berufsimkern aus dem Landkreis (von etwa 500 Erwerbsimkern in Deutschland): Steffen Watzke aus Affing ist Biologe und Bioland-Imker sowie Mit-Initiator der Öko-Modellregion Paartal. Der Münchner Andreas Bock betreibt im Aichacher Ortsteil Blumenthal eine Demeter-Imkerei. Beide Bio-Imker zeigten sich beeindruckt von der im Film gezeigten Sozialstudie und Hatidzes Form der natürlichen Bienenzucht. Diese sei zwar auf die Verhältnisse hierzulande nicht übertragbar. Dennoch könne jeder – nicht nur die im Saal anwesenden etwa 20 Imker – viel von der Protagonistin lernen. Bock sieht sich wie Watzke als „Abenteurer“ in Sachen Erwerbsimkerei. Ziel der Bio-Imkerei müsse das Zusammenspiel von Ökologie und Ökonomie sein. Bock betreibt wie Hatidze im Film das Schwarm-Imkern und hat dadurch weniger Ertrag. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Imkern lässt er zu, dass sich das Bienenvolk natürlicherweise einmal im Jahr teilt und die Bienenkönigin mit einem Schwarm den Stock verlässt.

Sowohl Bock als auch Watzke belassen ihren Bienen einen Teil ihres Honigs als Winterfutter. Bei Demeter-Imkern wie Bock werden zehn Prozent Honig belassen, mit Wasser und Biozucker, eventuell Kamillentee und etwas Salz vermischt. Beide Bio-Imker arbeiten nach dem Grundsatz: Keine Maximierung, sonst kommt es zum Missverhältnis.

Imker Bock: Honig wird unter Wert verkauft

Bock ist überzeugt, dass die meisten Imker ihren Honig unter Wert verkaufen „wenn man bedenkt, dass Hatidze auf dem Markt in Nordmazedonien für ihren Honig bereits zehn Euro pro Kilo bekommt“. Echter Bio-Honig sei ein „wertvolles Genussmittel“, sehr viel mehr als nur Zuckerersatz.

Auf die Situation in unserem Landkreis angesprochen, der ja als Öko-Modellregion ausgezeichnet wurde, antwortet Waschke: „Aufgrund der vielen großen Ackerflächen mit intensiv genutzter Landwirtschaft und wenigen Hecken oder Streuobstwiesen ist es sehr schwierig, nachhaltig zu imkern.“ Ziel sei die Änderung des Bewusstseins von Landwirten und Verbrauchern. Laut Waschke führe Anbau, Verarbeitung und Vermarktung von Bio-Artikeln im Landkreis zu mehr Artenvielfalt: „Regional und Bio ist die Königsdisziplin“.

Bock bezeichnet die Imkerei gar als „Poesie der Landwirtschaft“. Er stellt das Wohlbefinden der Bienen in den Vordergrund. Deshalb sollte die Verbindung zwischen Imkern und Landwirten gestärkt und Gemeinsamkeiten gesucht werden. „Die Landwirte müssen sich selber schützen“, sagt er. Ein Umdenken müsse stattfinden, „auch mal einen Ast, der abbricht, liegenlassen“. Ihm geht es um eine Win-win-Situation: „Durch Verzicht auf Pestizide erhalten sie kostenlose Bestäubung durch unsere Bienen und ernten wertvolle Bio-Produkte. Wir bekommen Bio-Honig, durch gezielte Fruchtfolge-Platzwahl sogar sortenrein, zum Beispiel als Bio-Rapshonig.

Imker Watzke: Jede Blühpflanze zählt

Von den Kinofreunden wollte Burgi Zeiselmair wissen, ob die im Anschluss verteilten kostenlosen Blumensamen-Päckchen tatsächlich etwas für die Bienen bewirken können. Watzke zeigte sich überzeugt, dass „jede Blühpflanze zählt“, insbesondere in unseren Vorgärten, wo die „Steine-Pest“ grassiert.

Abschließend boten beide Bio-Imker ihren organisierten Kollegen aus dem Landkreis die Zusammenarbeit und Weitergabe ihres Fachwissens an. Ernst Haile bedankte sich für das große Interesse der Besucher und verwies auf das „Forum Z“ in Blumenthal, in dem sich jeder Landkreisbürger engagieren könne. Dort wurden zum Beispiel die beiden Landkreisprojekte „Öko Modellregion Paartal“ und „Wittelsbacher Land blüht und summt“ als bürgerschaftliches Engagement initiiert und auf Landkreisebene übernommen.

Das nächste Forum Z in Blumenthal findet am Sonntag, 19. April, unter dem Motto „Mut zum Handeln“ statt und befasst sich mit Ernährungs- und Konsumwende und mit Bildung für Nachhaltigkeit.

