Warum Lange jetzt auch „Söderianer“ ist

Der CSU-Abgeordnete findet gut, wie der Parteichef und Ministerpräsident das Thema Klimaschutz anpackt

Von Christian Lichtenstern

Es ist nicht so, dass jeder CSU-Politiker als „Söderianer“ auf die Welt gekommen ist. Speziell die Mandatsträger, die im Bundestag ihre Arbeit tun, haben mit dem Franken gefremdelt – und er mit den Berlinern. Den Höhepunkt bildete der zwischen der wirklichen Hauptstadt und der heimlichen Hauptstadt nahezu entgleiste Asylstreit vor einem Jahr. Mittlerweile ist Markus Söder nicht nur Ministerpräsident, sondern auch Parteichef der Christsozialen.

Seine Zusammenarbeit mit der Fraktion sei mittlerweile sehr gut und Parteifreund Ulrich Lange zollt ihm Respekt: „Er macht es richtig gut. Er hat mich positiv überrascht.“ Vor allem, wie er die Umwelt und Klimaschutz zu seinem Thema gemacht hat und dabei nicht die Grünen kopiert, sondern eigene, konservative Akzente setzt, imponiert dem Bundestagsabgeordneten aus Nördlingen. Zu dessen Bundestagswahlkreis Donau-Ries gehören auch acht Kommunen aus dem nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes – alles ländlicher Raum.

Wenn Söder 30 Millionen Bäume für den Klimaschutz pflanzen will, dann könne das gerade hier, wo die Menschen immer schon mit und vom Wald leben, jeder nachvollziehen und unterstützen, sagt Lange: „Schöpfung bewahren und Nachhaltigkeit, das ist doch unsere DNA.“ Und mit seinem Tempo reiße Söder auch den ein oder anderen aus der Partei mit, der erst zögerlich den neuen ökologischeren Weg mitgehen will. Lange selbst kann bei diesem Thema die Weichen mitstellen. Er ist einer von elf stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und dort neben Digitalisierung auch für die Themen Verkehr und Bau zuständig. Diese beiden Sektoren sind in Deutschland zu über zwei Dritteln für den CO2-Ausstoß verantwortlich und hier muss in den nächsten Jahren einiges passieren, wenn die Bundesrepublik ihre Klimaschutzziele erreichen will.

Für Lange steht fest: „Wir müssen neu denken.“ Und es gelte zunächst, Rückstände aufzuholen. Beispiel Bahn: In den nächsten zehn Jahren sollen 86 Milliarden Euro in die Sanierung des Schienennetzes gesteckt werden. Mit diesem Geld entsteht keine neue Strecke, es wird hauptsächlich die Infrastruktur instand gesetzt. Wobei sich durch Digitalisierung auch die Kapazität einer Bahnstrecke um etwa 20 Prozent erhöhen lässt, sagt Lange. Optimal wären dagegen mehr Verbindungen wie zum Beispiel die neue Schnellstrecke zwischen München und Berlin, um innerdeutsche Flüge zu reduzieren. Der Abgeordnete begrüßt den Söder-Vorschlag, durch eine Steuersenkung das Bahnfahren deutlich günstiger zu machen.

Durch ist für ihn dagegen das Thema Auto-Maut nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs. Lange war zwar ein klarer Befürworter und das Aus sei überraschend gewesen, aber jetzt müsse Schluss sein. Der gebürtige Meraner hat sogar Verständnis für die Tiroler und Salzburger, die zur Urlaubssaison Autobahnabfahrten für Durchreisende sperren. Wer auf dem Fernpass oder am Brenner unterwegs sei, könne das nachvollziehen. Die Blockabfertigung im Inntal und die Art und Weise, wie Österreich das Problem anpackt, sei aber nicht in Ordnung. Lange glaubt allerdings, dass die Tiroler spätestens zur Skisaison zurückrudern. Und: Ende September werde im Nachbarland gewählt, erinnert der CSU-Bundestagsabgeordnete. Im Wahlkampf werde schon mal über die Stränge geschlagen, sagt Lange: Die deutsche Maut-Idee sei ja auch mal zu so einer Zeit entstanden …

