Warum der Leonhardiritt für Kutscher Johann Mayerhofer so besonders ist

Johann Mayerhofer holt sein Pferd Enzo aus dem Stall. Irgendwo bringt das Tier ein Stück Erde mit. Das fällt auf. Denn der Boden im Pferdestall ist für einen Boden in einem Stall blitzeblank. Mayerhofer, 78, bückt sich und wirft das Stück Dreck in die Pferde-Box zurück. Dann geht es hinaus auf die Wiese an diesem grauen Oktobertag. Ein Fotoshooting für unser Bild steht an. Mayerhofers Frau Franziska, 78, führt Rocky an der Leine.

Es ist eine besondere Woche für die Mayerhofers, die im Kühbacher Ortsteil Unterschönbach wohnen und Kutscher sind. Seit 1975 geht das Ehepaar diesem Hobby, besser dieser Leidenschaft, nach. Es ist das Jahr, in dem Franziska und Johann Mayerhofer das erste Mal beim Leonhardiritt in Inchenhofen mitgewirkt haben. Am morgigen Sonntag nach dem dreimaligen Zug um St. Leonhard herum, schließt sich der Kreis, dann wird es das letzte Mal sein. „Meine Gesundheit“, sagt Johann Mayerhofer, „lässt das nicht mehr zu“. Sein Rücken und seine Beine tun ihm weh.

Leonhardiritt in Inchenhofen: Das ist alles geboten

Der Leonhardritt in Inchenhofen ist einer der größten seiner Art in Bayern. 200 Pferde, acht Kutschen, 50 Darsteller, 19 Motivwagen, Musikkapellen und Trachtengruppen sind Teil des Festumzugs (siehe Infokasten). Auf den Wagen stellen Darsteller Szenen aus dem Leben des Heiligen dar. Sie verharren dabei bis zu zwei Stunden lang in ihren Positionen. Der Heilige Leonhard von Limoges, der im sechsten Jahrhundert lebte, ist Schutzpatron der landwirtschaftlichen Tiere, besonders der Pferde. Sein Gedenktag ist der 6. November.

Mayerhofer fährt eine der acht Kutschen, in der Ehrengäste mitfahren: Pfarrer, Bürgermeister. Heute Abend wird er ein letztes Mal die Pferde putzen. Die Pferde waschen, wie er sagt. Das letzte Mal zieht er sich morgen einen grauen Anzug an, setzt sich einen Zylinder auf. Wenn er dann durch Inchenhofen fährt, hat er die rechte Hand frei, um zu grüßen, in der linken Hand die Leinen, die Augen auf die Pferde gerichtet. Seine Frau steht dann am Straßenrand und schaut zu. „Wenn wir fahren, dann gescheit oder gar nicht“, sagt Johann Mayerhofer in breitem Bayrisch. Das war jahrzehntelang sein Credo. Einmal ist eine Braut in Tränen auf die Kutsche zugekommen, als die Mayerhofers ein Hochzeitspaar kutschierten. „So etwas habe ich noch nicht gesehen“, hat sie gesagt.

Der Kutscher Johann Mayerhofer und seine Frau Franziska bereiten sich auf ihren letzten Leonhardiritt am Sonntag in Inchenhofen vor. Sie wohnen im Kühbacher Ortsteil Unterschönbach und sind mit den Kutschen jahrzehntelang in ganz Bayern gefahren. Bild: Philipp Schulte

Samstag Hochzeit, Sonntag Festzug. Und das nach einer Arbeitswoche, in der Mayerhofer Lastwagen für eine Mineralölfirma gefahren ist. Bis nachts richtete er dann die Pferde her. Für die Dekoration mit Blumen und Schleifen war in all den Jahren seine Frau Franziska zuständig. „Die spinnen, die sind nicht normal“, habe es geheißen, erzählt sie. „Aber“, sagt ihr Mann, „wir haben uns überall sehen lassen können.“ Urlaub hat das Paar nie gehabt. Auch beim Oktoberfest sind die Mayerhofers jahrelang gefahren: Trachtenumzug, Einzug der Wiesn-Wirte. Gott und die Welt hat er mitgenommen, wie Johann Mayerhofer sagt. Sogar Markus Söder saß in seiner Kutsche. Vergangenes Jahr machte er auch damit, sowie mit Umzügen in Aichach und Pöttmes Schluss. Das Geld spendete er an das Pfarrer-Knaus-Heim in seinem ehemaligen Wohnort Kühbach.

Beim Fotoshooting machen die Pferde Rocky, 25, und Enzo, 27, prima mit. Sie haben den Vorzug vor Ebro und Enzo bekommen, die das Vier-Team der Mayerhofer komplettieren, und dürfen kurz auf die Wiese. Nachdem das geschafft ist, zeigen die Mayerhofers noch ihre vier Kutschen. Mayerhofer enthüllt eine, die mit einer weißen Decke abgedeckt ist und setzt sich hinein. Ob er nach seinem letzten Leonhardiritt wehmütig ist? „Kurz danach wohl noch nicht“, glaubt er. Aber wenn das Frühjahr mit zahlreichen Umzügen komme, dann vielleicht schon. Auf Feste gehen, das wollen die Mayerhofers weiterhin – und alles genau beobachten.

