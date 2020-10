vor 20 Min.

Warum die Marktgemeinde Pöttmes Kirchturm-Versicherungen streicht

Plus Die Marktgemeinde Pöttmes hält ihre Finanzen beisammen. Eine Maßnahme: Kirchtürme sollen nicht mehr versichert werden. Andere Projekte werden teurer als geplant.

Von Evelin Grauer

Welche über- und außerplanmäßigen Ausgaben kommen auf die Marktgemeinde Pöttmes zu? Damit hat sich nun der Haupt- und Finanzausschuss der Marktgemeinde Pöttmes beschäftigt. Eine wichtige Rolle spielten dabei die Corona-Folgen - mit Konsequenzen, die auch die Kirche unmittelbar betreffen dürften.

In der Gemeinde finden an belebten Orten – etwa vor Kindergärten oder Schulen – regelmäßige Baumkontrollen statt. Bei diesem Posten wollte der Markt dieses Jahr eigentlich ein wenig sparen und statt der üblichen 10.000 Euro nur 6000 Euro ausgeben. Nicht zwingend nötige Kontrollen an eher unbelebten Stellen sollten auf später verschoben werden. Doch der zuständige Mitarbeiter übersah die reduzierte Summe und gab Arbeiten bei einer Fachfirma für den üblichen Betrag in Auftrag. Daher musste der Haupt- und Finanzausschuss die zusätzlichen 4000 Euro jetzt nachträglich bewilligen.

Volkshochschule fordert 6000 Euro Mitgliedsbeitrag

Für die versehentlich nicht eingerechnete neue Küche für die Feuerwehr in Kühnhausen mussten 12.000 Euro genehmigt werden. Das Geld wird von der Erweiterung des Kindergartens Spatzennetz in Pöttmes umgeschichtet, bei der heuer nicht das gesamte eingeplante Geld gebraucht wird. Wegen eines Personalengpasses bei der Kläranlage musste ein zusätzlicher Mitarbeiter der BSB5 Abwassertechnik aus Neusäß (Kreis Augsburg) angefordert werden. Kosten: 20.000 Euro. Das Geld steht aber zur Verfügung, da die Stelle eigentlich mit einem gemeindlichen Mitarbeiter besetzt werden sollte.

Eher überraschend kam für die Gemeinde dagegen die Forderung der Volkshochschule, rund 6000 Euro Mitgliedsbeitrag zu zahlen. Wie Kämmerin Sandy Lichtblau unserer Redaktion erläuterte, erhob die Volkshochschule vor Corona diese satzungsgemäßen Beiträge nie, weil die Gemeinde der Schule im Gegenzug Räume für Kurse zur Verfügung stellte. Da in der Zeit der Corona-Pandemie viele Kurse entfielen, wurden die Räume nicht beansprucht, aber die Volkshochschule musste ihre Kosten decken. Der Ausschuss genehmigte diese außerplanmäßigen Ausgaben.

Marktgemeinde Pöttmes bezahlt nicht mehr Versicherung für Kirchtürme

Sparen will der Markt bei Versicherungen für gemeindliche Gebäude. Bei einer Überprüfung der Versicherungen fiel jetzt auf, dass die Gemeinde auch die Kirchtürme aus Echsheim, Handzell und Schnellmannskreuth und die Kirchturmuhr aus Schorn mitversichert. Dies soll künftig die Kirche übernehmen. Wie Lichtblau erklärte, handle es sich hier nicht um eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. Zudem könnten aus Gründen der Gleichbehandlung nicht nur einzelne Türme oder Uhren versichert werden.

Geändert wird auch der Wartungsvertrag für die 14 Defis im Gemeindegebiet, für die der Markt die Unterhaltskosten übernimmt. Im neuen Vertrag ist die Sicherheitsprüfung, die alle zwei Jahre stattfindet, mit eingeschlossen. Die jährlichen Kosten für den Vertrag steigen damit um knapp 600 Euro auf rund 1700 Euro.

