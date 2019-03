vor 23 Min.

Warum es bei der Westumfahrung länger dauert

Der Zeitplan bis zum Planfeststellungsbeschluss für die Westumfahrung von Mühlhausen verschiebt sich um vier bis fünf Monate nach hinten. Dafür gibt es mehrere Gründe.

Von Carmen Jung

Das Verfahren für die Westumfahrung von Mühlhausen verschiebt sich voraussichtlich um vier bis fünf Monate nach hinten. Das machte Projektleiter Christian Wunderer in der Sitzung am Dienstag deutlich. Der Affinger Gemeinderat trug die Nachricht mit Fassung. Helmut Merwald sagte: „Es war fast zu erwarten, dass es sich nach hinten rausschiebt.“

Wie berichtet, hatte das Gremium im vergangenen Jahr stets darauf gedrängt, den Zeitplan zu straffen. Bürgermeister Markus Winklhofer sagte dazu: „Der Zeitplan war ambitioniert. Das wussten wir von Anfang an.“ Bei Gerhard Faltermeier hielt sich das Verständnis in Grenzen. Genau das sei ihre Befürchtung gewesen, sagte der Zweite Bürgermeister. Er erinnerte an seinen Wunsch, dass alle Beteiligten rechtzeitig an einen Tisch geholt werden sollen. Im Falle der Stadt Augsburg machte er das als Versäumnis aus.

Auch die Stadt Augsburg ist an der Westumfahrung Mühlhausen beteiligt

Wunderer hatte zuvor erklärt, dass die Nachbarstadt als Mitantragsteller für die Westumgehung die Unterlagen erst noch prüfen müsse. Dafür benötige das Tiefbauamt drei Monate. Danach sei ein Stadtratsbeschluss nötig. Dieser ist im Juni geplant. Dass Augsburg die Unterlagen nicht schon früher erhalten hat, liegt zum einen an einem Amtswechsel. Zum anderen sollte Augsburg den aktuellen Stand der Planunterlagen erhalten, betonte Wunderer. Denn die Vorprüfung durch die Regierung von Schwaben hat nötige Änderungen ergeben. Die sind textlicher, aber auch inhaltlicher Natur. So war zusätzlich ein Fachbericht nach europäischem Wasserrecht nötig – ein neues Thema, bei dem auch das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Donauwörth noch wenig Erfahrung habe. Die Unterlagen sind inzwischen da und werden derzeit eingearbeitet, versicherte Wunderer.

Die Kosten für die Westumfahrung Mühlhausen werden aktualisiert

Bürgermeister Winklhofer hatte, wie er berichtete, bei einem Gespräch im Augsburger Baureferat versucht, eine Beschleunigung zu erzielen. Ergebnis: Ein früherer Stadtratsbeschluss ist nicht möglich – auch wenn er nach Einschätzung Wunderers nur eine Formsache ist. Es sei sinnvoll, die Auslegung erst nach der Sommerpause durchzuführen, sagte der Projektleiter. Sie solle weitestgehend außerhalb der Ferien stattfinden, um allen Bürgern eine Beteiligungsmöglichkeit zu geben. Bei einer vierwöchigen Auslegungsfrist sei ein Beginn Anfang Juli auch noch möglich, stellte Faltermeier fest. Winklhofer betonte erneut, es gehe Gründlichkeit vor Geschwindigkeit. Nach Lage der Dinge kann der Erörterungstermin nun erst Anfang nächsten Jahres stattfinden. Das ist laut Wunderer aber abhängig von der Zahl der Einwendungen. Parallel soll die inzwischen etwa acht Jahre alte Kostenberechnung aktualisiert werden. Der Gemeinderat nahm den neuen Sachstand einstimmig zur Kenntnis.

Themen Folgen