Was Tanne, Eiche und Buche schadet

Ortsgruppen des Bund Naturschutz aus Aichach und Friedberg erkunden den Staatsforst bei Schiltberg

Ein Waldspaziergang bei 33 Grad Hitze ist in der Regel nicht vergnügungssteuerpflichtig. Dennoch machten sich 25 Mitglieder der Ortsgruppen Aichach und Friedberg im Bund Naturschutz (BN) bei diesen Temperaturen auf, um den Staatsforst bei Schiltberg neu zu entdecken.

Schon nach wenigen Hundert Metern legte Förster Ralf Lojewski frische Fichten-Rindenstücke vor, zerfressen von Borkenkäfermaden und mit frisch geschlüpften, jungen Käfern darauf. „Die sind jetzt am Schwärmen“, so Lojewski. Für Alex Hage vom Arbeitskreis heimischer Orchideen waren die Maden aber anderweitig interessant: „Schmecken nach nichts“, stellte er fest, als er einige probiert hatte und er ergänzte: „Die großen Waldameisen schmecken gut – nach Zitrone.“

Auf einer grasbedeckten Rückegasse erklärte Förster Lojewski die Waldwirtschafts-Philosophie der Bayerischen Staatsforsten – Schiltberg gehört zum Forstbetrieb Landsberg. Hier waren Tannen und Buchen ohne Wildschutzzaun zu einem dichten, etwa 15-jährigen Bestand herangewachsen. „Das geht nur, wenn man die Rehwildbestände rigoros kleinhält“, gab der Förster unmissverständlich zu verstehen.

Dennoch schwebt auch über dem als klimasicher eingestuften Zukunftsbaum Tanne ein Damoklesschwert: die Mistel. Alle großen Tannen seien infiziert, so Lojewski. Die Schmarotzer behindern die Fotosynthese, saugen von der Tanne selbst Fotosynthese-Produkte auf, rauben Wasser und Saft und machen die Äste manchmal so schwer, dass sie brechen. Und tatsächlich: Immer wieder lagen auf dem Weg abgefallene Mistelblätter. Und die Eiche? „Das ist klimatisch betrachtet ein Zukunftsbaum, doch es geht ihr nicht gut“, erklärte der Forstfachmann. Die heimische Eiche sei Objekt von vielfachen Nutzern. Frostspanner, Schwammspinner und Maikäfer sind Fressfeinde, und seit Neuestem kommt auch der Prozessionsspinner dazu, zählt der Förster eine Liste auf, die beliebig – auf etwa 400 Schädlinge – verlängerbar wäre. „Jede Eiche also ein Biotop für die Artenvielfalt“, warf ein BN-Mitglied ein.

Die großen Buchen entlang des Baches ragen mit ihren dürren Ästen in den Himmel. Ein Werk des Bibers, das der Förster verschmerzen kann. Diese großen Buchen seien kaum mehr wirtschaftlich verwendbar, winkte Lojewski ab, und ergänzte: „Wir nutzen sie oft nur noch als Totholz.“ Noch weiter oben hat der Biber sein Revier. Den Bach hat er hier auf 1,8 Meter Wassertiefe angestaut und mit dem so entstandenen Teich sich seinen eigenen Lebensraum geschaffen.

Gleich um die Ecke treffen die Wanderer auf das Forsthaus, Ziel und Endpunkt eines entspannten Spaziergangs mit vielen Eindrücken. (mgw)

