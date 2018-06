11:38 Uhr

Was Vinzenz-Pallotti-Schule Friedberg besonders macht

Die Schule in Friedberg ist eines der sonderpädagogischen Förderzentren im Landkreis. Was die Einrichtung so einzigartig macht

Von Mareike König

Zurück in die Schule hieß es für die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. Denn die Kreisräte versammelten sich ausnahmsweise in der Vinzenz-Pallotti-Schule in Friedberg. Auf der Tagesordnung stand die Vorstellung des pädagogischen Konzepts der Schule. Deshalb „und wegen diverser Diskussionen über das Förderschulkonzept in den vergangenen Sitzungen“ habe man dem Jugendhilfeausschuss einmal zeigen wollen, wie es in der Einrichtung wirklich aussehe, erklärte Landrat Klaus Metzger am Rande des Termins.

In den vergangenen Wochen hatte es in den Gremien immer wieder Auseinandersetzungen über die Schule gegeben. Die Kreisrätin Magdalena Federlin (Grüne), die allerdings nicht festes Mitglied des Ausschusses ist und deshalb bei der Sitzung in der Schule nicht anwesend war, hatte mit ihrer vehementen Ablehnung des Förderschulkonzepts für Schlagzeilen gesorgt. Federlin fordert eine Inklusion aller Kinder an Regelschulen.

230 Schüler in insgesamt 18 Klassen besuchen momentan die Vinzenz-Pallotti-Schule. Die Lehrer unterrichten dort in den Jahrgangsstufen eins bis neun Schüler, die Probleme mit dem Lernen haben oder deren Sprachentwicklung verzögert ist. Auch Kinder mit emotionalen Problemen oder einem gestörten Sozialverhalten fänden dort einen geschützten Raum, so Rektorin Diana Hertle. „Bei uns in der Schule ist es normal, besonders zu sein“, fasst die Pädagogin das Leitbild der Schule zusammen.

Einen besonderen Baustein bildet dabei seit einigen Jahren die Stelle von Stefan Beck. Er erfüllt als Mitarbeiter des Jugendamts und Schulsozialarbeiter eine Doppelfunktion. „Wir sparen uns so einen Zwischenschritt, wenn es darum geht, die Jugendhilfe zu koordinieren“, erklärt Beck seine Rolle. Sein Büro ist direkt in der Schule. Wenn die Kinder und Jugendlichen Probleme haben bzw. die Schulleitung und Lehrer den Eindruck gewinnen, dass einer ihrer Schützlinge Unterstützung braucht, können sie sich direkt an Beck wenden. „Ich kenne die Schüler sehr gut. Als Sozialarbeiter spielen wir manchmal zusammen Fußball“, sagt er. Das schaffe ein Vertrauensverhältnis, die Hemmschwelle für die Schüler sei gering, wenn sie Hilfe suchen.

Wie Bernd Rickmann berichtet, hat das Jugendamt im Jahr 2017 fast 300 Fälle betreut. „Rund 30 Prozent dieser Kinder und Jugendlichen besuchen eines der beiden sonderpädagogischen Förderzentren im Landkreis“, so Rickmann. „Weil ich so nah an den Schülern bin, kann ich dann auch besser abschätzen, ob bestimmte Fördermaßnahmen wirken“, erklärt Beck.

Eine zweites Element der Jugendhilfe an der Vinzenz-Pallotti-Schule ist die Stütz- und Förderklasse (SFK) für Kinder der ersten bis dritten Jahrgangsstufe. Dort betreuen Petra Greiter und drei weitere Fach- und Hilfskräfte zurzeit neun Schülerinnen und Schüler, die besonders ausgeprägte Bedürfnisse im emotionalen und sozialen Bereich haben. „Darunter sind Kinder, die Mitschüler und Lehrkräfte tätlich angreifen“, berichtet Greiter. In der SFK lernen die Schüler im Sozialtraining zum Beispiel, wie sie ihre Gefühle besser erkennen und regulieren können.

Die Pädagogen bereiten jeden Morgen mit den Kindern gemeinsam ein Frühstück zu, dann wird zusammen gegessen. „In der SFK ist das Ziel, dass wir die Kinder nach spätestens zwei Jahren in der Förderung in die Regelklasse zurückführen können“, erläutert Greiter.

Der Landkreis baut derweil seine Jugendhilfe aus. Wie Rickmann berichtet, gebe es derzeit 8,25 Vollzeitstellen, dazu sei man an 13 Standorten vertreten. „Ab Ende 2018 haben wir dann 11,5 Vollzeitstellen und wollen an insgesamt 17 Standorten vertreten sein“, so der Jugendamtsleiter. Im September sollen die Pläne für die neuen Elternstützpunkte im Landkreis vorgestellt werden. Außerdem ermittle das Jugendamt noch bis Frühjahr 2019, ob im Landkreis genug Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung vorhanden sind und ob es möglicherweise einen erhöhten Bedarf gibt. Anfang Juli nehmen die Mitarbeiter des Jugendamts an einem Krisenfallplanspiel teil. In einer Art Stresstest möchte Rickmann Schwachstellen identifizieren, um die Abläufe in der Jugendhilfe zu verbessern.

