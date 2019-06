00:32 Uhr

Wassergeister und ein Hauch Erotik im Sisi-Schloss

Das Duo Undine präsentiert Romantik und frühe Moderne mit Leidenschaft und Hingabe

Von Manuela Rieger

Flötistin Annette Becherer und Pianist Frank Selzle locken als Duo Undine mit ihren Liedern rund um das Thema Natur einige Interessierte in das Sisi-Schloss nach Unterwittelsbach. Von den ersten Takten an lässt sich erahnen, wie gut das Duo der beiden Instrumentalisten funktioniert. Kein Wunder, denn die beiden spielen bereits seit 2011 zusammen. Sie sind aber in unterschiedlichen Orchestern tätig.

Zum Einstieg erklingt das Fischermädchen in der Adaption von Theobald Böhm aus Franz Schuberts Schwanengesang. Die lebendigen und frischen Töne kommen an, und so heißen die Zuhörer die Interpreten mit herzlichem Applaus willkommen. Der Romantik geschuldet werden drei Romanzen von Robert Schumann gespielt, in harmonischem Einklang und blindem Verstehen.

Dem Publikum erläutert Frank Selzle den literarischen und den musikalischen Hintergrund von „Undine“, nach dem nicht nur das Duett, sondern auch das Programm benannt sind. Der verführerische Wassergeist habe namhafte Komponisten der Romantik zu ganz unterschiedlichen Stücken inspiriert, erklärt der Pianist. So hat zum Beispiel Joseph Haydn aus dem Undine-Stoff den „Mermaid’s Song“ geschaffen. Höhepunkt und Abschluss des ersten Blocks bildet die Sonate „Undine“ von Carl Reinecke. Diese ist im Gegensatz zu einigen anderen Stücken des Programms bereits für Flöte konzipiert worden, virtuos gespielt von Becherer. Die beiden Interpreten spielen die Undine, genau wie die anderen Stücke, mit viel Leidenschaft und Hingabe zur Musik. Claude Debussy hat in seiner Musik die Querflöte zum Instrument der mythischen Natur erhoben. Musik einer Ästhetik, die der Komponist „correspondence mystérieuse de la nature et de l’imagination“, geheimnisvolle Korrespondenz zwischen Natur und Einbildungskraft, nannte. Als „kapriziösen“ Tanz mutet der Auftritt des Puck aus Shakespeares „Sommernachtstraum“ an, ein elfenhaftes Gegenstück zu den feierlichen Tänzerinnen von Delphi. Selzle nimmt besonders durch seinen Anschlag für sich ein. Die Spannung bleibt immer erhalten. Man könnte auch sagen wohlwollend nachlässig.

In dem Flötenstück Syrinx wird diese Ästhetik auf einen antiken Mythos bezogen: auf die Geschichte vom Waldgott Pan und der Nymphe Syrinx, wie sie Ovid in den Metamorphosen erzählt. Aus den Rohren des Schilfs setzte der trauernde Gott seine Flöte zusammen und begann, ein Trauerlied für Syrinx zu blasen. In seinen stilisierten Klagelauten, in der Ausnutzung der tiefen Lage des Instruments und seinem mythischen Zauber gehört es zu den poetischsten Stücken, die jemals für das Instrument geschrieben wurden.

Zum Schluss noch Astor Piazzolla und die Musik der Bordelle. Der Tango spiegelt die gute Laune und die Beredtheit der internationalen Dienerinnen wider, die in den Bordellen von Buenos Aires leben und Polizisten und Gauner in ihre Fänge locken. Der Tango um 1930 war die Musik der Cafés. Der Tango wird musikalischer und romantischer. Hierfür spendet das Publikum anhaltenden Beifall, für den sich die beiden Künstler mit einem Zigeunerlied von T. Böhm bedanken.

Themen Folgen