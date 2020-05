12:00 Uhr

Wegen Corona-Isolation: Asylbewerber droht, sich umzubringen

Ein 33-Jähriger soll aufgrund eines positiven Corona-Tests von den Flüchtlingen in einem Heim in Schrobenhausen getrennt werden. Der Asylbewerber wehrt sich.

Ein positiv auf das Coronavirus getesteter 33-jähriger Asylbewerber, der in der „Alten Grundschule“ in Schrobenhausen untergebracht ist, sollte aus Trennungsgründen von den übrigen Flüchtlingen in ein anderes Stockwerk in der Unterkunft verlegt werden.

Da er den Anweisungen des Sicherheitspersonals keine Folge leistete, wurde die Polizeiinspektion Schrobenhausen um Unterstützung ersucht. Der Flüchtling konnte durch die eingesetzten Beamten ebenso wenig zum „Umzug“ überredet werden. Bei dem Versuch, die Maßnahme mit Zwang durchzusetzen, leistete der Flüchtling laut Polizei Widerstand und drohte, sich umzubringen. Des Weiteren beleidigte er die eingesetzten Beamten.

Polizisten werden vorsorglich auf Corona getestet

Der 33-Jährige wurde aufgrund von Eigengefährdung in die Psychiatrie eingewiesen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Die Beamten der Polizeiinspektion Schrobenhausen und die Beamten der Unterstützungsstreife aus Ingolstadt trugen bei dem Einsatz eine vollständige Schutzausrüstung. Vorsorglich werden sie jedoch auf eine mögliche Infizierung getestet. Sie wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. (AZ)

