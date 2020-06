vor 14 Min.

Wegen Hundekot: Hundehalter schlägt Mann ins Gesicht

Weil er darauf hingewiesen wird, ein Hundehäufchen aufzuheben: Hundehalter schlägt im Landkreis Dachau einem Mann mit der Faust ins Gesicht.

Wegen eines simplen Hinweises hat ein Unbekannter im Landkreis Dachau am Montagnachmittag einem Mann ins Gesicht geschlagen. Nach Angaben der Polizei forderte ein 55-Jähriger in Karlsfeld an der Gaußstraße gegen 14.20 Uhr einen Hundehalter dazu auf, den Kot seines Tieres zu entsorgen. Der Hundehalter schlug dem Mann daraufhin mit der Faust ins Gesicht.

Polizei fahndet nach dem Schläger

Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Der Schläger entfernte sich nach der Tat mit seinem braunen Bull Terrier in Richtung Karl-Theodor-Straße. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief jedoch ohne Erfolg. Der Unbekannte soll etwa 1,90 Meter groß sein und hat zahlreiche Tätowierungen an beiden Armen. Die Polizei bittet unter 08131/5610 um Hinweise. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen