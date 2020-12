vor 32 Min.

Weihnachtliche Stimmung trotz Corona: Rehling leuchtet im Advent

Im Schnee kommt das blaue-violett angestrahlte Rathaus in Rehling noch besser zur Geltung. Mit dieser Aktion will Bürgermeister Christoph Aidelsburger in Corona-Zeiten für weihnachtliche Stimmung in Rehling sorgen.

Mit einem Beleuchtungskonzept fürs Rehlinger Rathaus will der neue Bürgermeister für weihnachtliche Stimmung sorgen. Auch am Feuerwehrhaus gibt es eine Aktion.

Von Josef Abt

Kein Christkindlmarkt, kein Adventskonzert - trotzdem soll es in Rehling weihnachtlich stimmungsvoll sein. Das ist der Wunsch des neuen Bürgermeisters. Christoph Aidelsburger will im Corona-Advent Weihnachtsstimmung mit einer neuen Gestaltung des Rathausplatzes verbreiten.

Ein Lichttechniker hat das Rehlinger Rathaus beleuchtet

Am Weihnachtsbaum strahlt eine neue Beleuchtung. Hinzu kommt ein spezieller farblicher Effekt für das Rathaus nach dem Motto "Rehling leuchtet". Ein Zeichen zu setzen, hält Aidelsburger in dieser für manche momentan sehr schwierigen Zeit für besonders wichtig. Zunächst war das Rathaus für zwei Wochen in einem warmen Gelbton angestrahlt. Seit Dienstag leuchtet es in einem blauen, zum Violetten neigenden Ton. Idee und Umsetzung kommen von Maximilien Hörmann, einem gelernten Lichttechniker. Er arbeitete mit Feuerwehr und Bauhof zusammen. Am Wochenende wird der Schützenverein noch die Krippe beim Weihnachtsbaum aufstellen.

Weihnachtliche Motive werden täglich am Rehlinger Feuerwehrhaus präsentiert. Sie stammen von Kindern. Bild: Josef Abt

Das ist nicht alles im Rehlinger Advent. Dazu passt sehr gut eine Aktion von Kindergarten und Schule gemeinsam mit der Feuerwehr. Die Idee dazu stammt vom zweiten Kommandanten Dominik Rauscher. Abwechselnd malen die Kinder von Schule und Kita für jeden Adventstag ein riesiges Bild in DIN A1-Format mit weihnachtlichen Motiven. Die Bilder werden täglich an den großen Toren des Feuerwehrhauses in insgesamt 24 Fenster geklebt. Abends sind die Motive beleuchtet. Jeden Tag sind am Feuerwehrhaus Kinder anzutreffen, um zu sehen, was die anderen Kinder geschaffen haben.

