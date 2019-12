vor 19 Min.

Weihnachtsmarkt Affing 2019: Start, Öffnungszeiten,Termine, Programm

Der Weihnachtsmarkt Affing 2019 läuft ab dem zweiten Adventswochenende. Alles über Start, Termine, Öffnungszeiten und Programm beim Christkindlesmarkt im Schlosshof lesen Sie hier.

Affing hat einen ganz besonders attraktiven Weihnachtsmarkt - seit 2004 ist das sozusagen amtlich: Damals nämlich, pünktlich zu seinem zehnjährigen Jubiläum, wurde er zum schönsten seiner Art in Bayern gekürt.

Doch nicht nur seinen Besuchern bereitet der Affinger Weihnachtsmarkt große Freude. Zusätzlich dient er nämlich einem guten Zweck: Die Macher spenden jedes Jahr viel Geld an gemeinnützige Organisationen. 2018 kamen 10.000 Euro zusammen. Laut Veranstalter sind die Spendenempfänger 2019 der Malteser-Hilfsdienst, Pfarrer Max Bauer für hilfsbedürftige Familien, das Frère-Roger-Kinderzentrum der Katholischen Jugendfürsorge Augsburg, die Lebenshilfe Aichach-Friedberg und die Familienpflegehilfe Aichach.

Weihnachtsmarkt Affing: Start und Termine 2019

Der Weihnachtsmarkt in Affing findet immer am zweiten und dritten Adventswochenende statt. Diesees Jahr hat er er am Samstag, 7. Dezember, um 14 Uhr begonnen. Der letzte Tag ist der 15. Dezember.

Die Öffnungszeiten beim Weihnachtsmarkt in Affing

Samstag, 7. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Sonntag, 8. Dezember, 12 bis 20 Uhr

Freitag, 13. Dezember, 17 bis 21 Uhr

Samstag, 14. Dezember, 14 bis 20 Uhr

Sonntag, 15. Dezember, 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Affing: Das Programm

Beim Weihnachtsmarkt Affing 2019 erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm. 60 Teilnehmer bieten Handwerkliches, Kulinarisches und mehr. Der Eintritt ist frei. Einzelne Programmpunkte, zum Beispiel das Theater, können Eintritt kosten.

Am Eröffnungstag, dem 7. Dezember, zeigt die Affinger Grundschule um 14.30 Uhr im Schlossstadel ein Theaterstück zur Weihnachtszeit. Um 16 Uhr eröffnen dann die Blasmusiker aus Haunswies im Schlosshof feierlich den Markt. Dazwischen wird immer wieder Marionettentheater gezeigt. Um 17.30 Uhr ist dann die Bläserklasse der Realschule Aichach im Schlosstadel zu hören. Auch an den weiteren Öffnungstagen ist viel Musik zu hören - und viel Theater zu sehen.

Ein Höhepunkt für Kinder: Am ersten Wochenende besucht der Nikolaus den Weihnachtsmarkt Affing.

Musik gehört zum Affinger Weihnachtsmarkt dazu. Bild: Vicky Jeanty (Archiv)

Was, wann, wo genau? Das komplette Programm zum Weihnachtsmarkt in Affing finden Sie hier.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

