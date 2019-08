vor 21 Min.

Weiter Wachstum

Die Einwohnerzahl im Kreis könnte bis 2040 auf 150000 Menschen steigen

Anfang der 50er- Jahre lebten rund 75000 Menschen in den 24 Städten, Märkten und Gemeinden und ihren Ortsteilen, die heute das Wittelsbacher Land bilden und Anfang der 60er-Jahre waren es sogar rund 1000 weniger. Als im Jahr 1972 bei der Gebietsreform aus Großteilen der Altlandkreise Aichach und Friedberg der neue Landkreis wurde, waren es dann rund 83000 Einwohner. Heute leben hier über 133700 Menschen (siehe Tabelle). Und wenn die Bevölkerungsprognose des Instituts SAGS anhand der Daten des Statistischen Landesamts und der Angaben der Kommunen zutrifft, werden es bis 2040 rund 150000 Menschen sein – das wäre eine Verdopplung innerhalb von acht Jahrzehnten.

Ob es dazu kommt, hängt aber entscheidend von der Zuwanderung ab. Die wiederum ist stark gekoppelt mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Mit Zuwanderung ist der Zuzug aus anderen Regionen in Deutschland gemeint und die Zahl der Menschen aus dem EU-Ausland, die hierherkommen und arbeiten. Nahezu nicht kalkulierbar ist dagegen der Bevölkerungszuwachs in der Region, der durch Fluchtbewegungen wie 2015/2016 entsteht.

In Prozenten und absoluten Zahlen wächst seit der Jahrtausendwende die Marktgemeinde Mering am stärksten. In der Spitzengruppe sind auch Schmiechen und Sielenbach. In der Erwartung für den Zuwachs in den nächsten 20 Jahren liegt laut Prognose aber interessanterweise das kleine Baar ganz im Nordwesten des Wittelsbacher Lands mit 37 Prozent mit Platz zwei in der Spitzengruppe. Die letzten zwei Jahrzehnte ging es dort nur seitwärts. Auf den vorderen Plätzen: Sielenbach (+41%), Pöttmes (+36%, das entspricht 2500 Einwohner mehr), Ried (+31%) Adelzhausen (+28%), Schmiechen (+25%) Mering (+22 %). Aber nicht überall werden solche Zuwächse erwartet. Für die beiden Städte Aichach und Friedberg wird zum Beispiel 2040 eine nahezu konstante Einwohnerzahl gegenüber heute erwartet. (cli)

