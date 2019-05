00:33 Uhr

Weiterer Schritt zu Photovoltaikanlage

Helmut Lenz ist in den Stadtrat zurückgekehrt. Bürgermeister Klaus Habermann (links) vereidigte den Nachfolger von Klaus Bleis.

Bebauungsplan für großes Projekt beim Aichacher Stadtteil Sulzbach wird ausgelegt. Helmut Lenz kehrt für die Freie Wählergemeinschaft als Nachrücker in das Gremium zurück

Von Claudia Bammer

Für den Solarpark, der wie berichtet beim Aichacher Stadtteil Sulzbach entstehen soll, läuft das Bebauungsplanverfahren. Der Aichacher Stadtrat hat am Donnerstagabend mit 25:5 Stimmen den Billigungsbeschluss gefasst. Nun folgt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden.

Wie berichtet, hat der Stadtrat im November 2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes und die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Das Grundstück umfasst rund 10,8 Hektar. Gegen den Billigungsbeschluss stimmten wie im Bauausschuss die Stadträte der Freien Wählergemeinschaft (FWG). Georg Robert Jung betonte, die Ablehnung habe weder mit dem Grundstückseigentümer noch mit dem Investor zu tun, sondern wegen der Hanglage ausschließlich mit der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.

Einstimmig fasste der Stadtrat den Billigungsbeschluss für den Bebauungsplan „Am Riedweg“ in Klingen. Er soll den Bestand eines vorhandenen Gebäudes, in dem landwirtschaftliche Geräte untergebracht sind, und eines überdachten Holzlagers planungsrechtlich sichern. Auch hier folgt nun die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden.

Für Klaus Bleis (FWG), der Ende März aus dem Stadtrat verabschiedet wurde (wir berichteten), rückt Helmut Lenz nach, der dem Stadtrat von 2008 bis 2014 schon einmal angehört hat. Er wurde zu Beginn der Sitzung von Bürgermeister Klaus Habermann vereidigt. Habermann begrüßte Lenz in der Runde. „Er ist absolut erfahren und kennt den Ablauf bestens“, sagte er. Er hoffte, dass dieser fünfte Wechsel der letzte in dieser Amtszeit ist. Durch den Wechsel gibt es auch Veränderungen in den Ausschüssen. Lenz übernimmt die Posten, die Klaus Bleis innehatte: Er ist ordentliches Mitglied im Finanzausschuss, erster Vertreter von Manfred Schreier im Bauausschuss und zweiter Vertreter im Rechnungsprüfungsausschuss. Wie Bleis wird Lenz im Schulverband Griesbeckerzell-Obergriesbach den Schulreferenten Dieter Heilgemeir vertreten. Einzige Ausnahme: Im Wasserzweckverband Magnusgruppe bleibt Klaus Bleis Verbandsrat für das Versorgungsgebiet Griesbeckerzell/Hiesling.

Für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Walchshofen hat der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung den Auftrag für die Baumeisterarbeiten vergeben. Er ging für die Auftragssumme von rund 83500 Euro an die Firma Weinhuber aus Schiltberg.

Den Haushalt 2019 hat der Stadtrat wie berichtet Ende März verabschiedet. Wie Wilhelm Rottenkolber, Leiter der Finanzverwaltung, nun berichtete, hat die Rechtsaufsicht dem Haushalt am 8. April „ohne jeglichen Kommentar“ zugestimmt.

