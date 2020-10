vor 47 Min.

Weniger junge Fußballer spielen bei der DJK

Kleine Veränderungen im Vorstand des Sportvereins Gebenhofen-Anwalting bei den Neuwahlen

Von Christine Schmid-Mägele

Die Generalversammlung hätte ja eigentlich schon im Frühjahr stattfinden sollen, aber DJK-Vorsitzender Norbert Schiller freute sich sichtlich, dass sich jetzt rund 50 Mitglieder im Sportheim eingefunden hatten, samt Pfarrer Max Bauer und Bürgermeister Markus Winkelhofer. Winkelhofer betonte, wie wichtig es sei, dass es in der Gemeinde Vereine gebe und dass es nicht sein könne, dass die Gemeinde hier den Rotstift ansetze.

Schiller blickte auf das Jahr 2019 zurück: Im Zentrum stand das 60-jährige Vereinsjubiläum der DJK Gebenhofen-Anwalting. Der Zeltbetrieb an Pfingsten mit Turnieren, das Ferienprogramm „Kegeln für Kinder“ waren neben dem Weihnachtsmarkt zu nennen. Er informierte auch, dass im November Angelos Spanos das Sportheim als neuer Pächter übernehmen wird. Er wird sowohl deutsche als auch griechische Gerichte anbieten.

Im Zusammenhang mit Corona verwies Schiller auf die Arbeit, die vor allem Tom Ross und Eva-Maria Stadler im Hinblick auf die Hygienekonzepte geleistet haben. Der Dank des Vorsitzenden ging aber an den gesamten Vorstand und besonders an den Ehrenvorsitzenden Josef Mollenhauer.

Irmgard Pavle und Eva-Maria Stadler berichten aus den Bereichen Damengymnastik, Mutter-Kind-Turnen, Kinderturnen und „Fit for Fun“. Im Bereich Damengymnastik gab es rund 40 aktive Mitglieder, die sich auf zwei Gruppen aufteilten. Die Übungsleiterinnen Ingrid Schäffer, Helga Jakob, Petra Schwab und Renate Ottilinger gestalteten abwechslungsreiche Einheiten. Ebenso waren die Damen bei der Sportlerwahlfahrt und auch bei Radausflügen gut vertreten. Da sich keine Übungsleiterin für das Mutter-Kind-Turnen gefunden hat, musste es Ende 2019 eingestellt werden. Beim Kinderturnen waren Rita Pröll und Daniel Schwarzer bis zum Saisonende 2020 als Übungsleiterinnen tätig. Neue Übungsleiterinnen sind Sonja Steinherr, Sarah Hörmann und Johanna Schopf. Allerdings ist coronabedingt Pause.

Beim Fußball gab es Berichte von Roland Settele, Konrad Schwab und Tom Ross. Roland Settele, 2. Jugendleiter, berichtete vom Turnier anlässlich des 60-jährigen Vereinsjubiläums. „Aus guter alter Zeit“ war das Spiel überschrieben, das die Traditionsmannschaft des FC Augsburg gegen die Spieler der Meistermannschaft 1996/97 der DJK Gebenhofen-Anwalting führte.

Konrad Schwab merkte an, dass seit Mitte Juli der Trainingsbetrieb wieder anlaufe. Allerdings gehe die Zahl der Jugendlichen in der DJK Gebenhofen-Anwalting zurück. Die Zusammenarbeit mit dem FC Affing laufe sehr gut. Bei der DJK gibt es je eine A-, B-, C- und G-Jugendgruppe. Zwei Gruppen gebe es im Bereich D-, E- und F-Jugend. Als bester Spieler der Jugend wurde Jakob Vetter ausgewählt.

Tom Ross gab einen Bericht der Fußballabteilung Senioren: Einige Spieler wechselten oder beendeten ihre Karriere, auch Trainerwechsel zeichneten sich ab. Im Sommer 2020 waren sieben Neuzugänge zu verzeichnen. Die Vorbereitungen für den erneuten Start nach Corona begannen im Juli.

Als weiterer wichtiger Punkt bei der Generalversammlung standen Neuwahlen an. Nach den einstimmigen Entlastungen fungierte Bürgermeister Winkelhofer als Wahlleiter. Der Vorsitzende wurde einstimmig wiedergewählt. Neuer zweiter Vorstand ist Tobias Haas. Als Kassier sind Michael Bachmeir und Alexander Zärle tätig. Geschäftsführer bleibt Matthias Steinherr. Die Riege der Beisitzer veränderte sich teilweise: Mirjam Pavle, Eva-Maria Stadler, Raphael Pavle, Tobias Piller und Konrad Schwab sind nun Beisitzer. Als Fahnenabordnungen wurden Jonathan Schwab, Julian Jakob und Lucas Baumann gewählt. Bei Beerdigungen vertreten Josef Mollenhauer, Siegfried Haas und Rupert Hiermüller den Verein. Als Platzkassiere sind Sebastian Kocher, Karl Balleis, Rupert Hiermüller und Peter Winter tätig. Kassenrevisoren sind wie bisher Stephan Kemming und Josef Schmid. Als Mitglieder des Fußballausschusses wurden Tobias Haas, Konrad Schwab, Florian Winkler, Michael Brandmeier, Wolfgang Wanner, Jochen Schmid und Thomas Ross gewählt. Letzterer wurde auch zum Leiter der Fußballabteilung gewählt. Jugendleiter sind Florian Winkler und Konrad Schwab. Als neue „Frauenwartinnen“ und Abteilungsleiterinnen für „Fit for Fun“ treten Petra Schwab und Karola Jakob an. Die Abteilungsleitungen Kinderturnen (Eva-Maria Stadler) und Männergymnastik (Stefan Steinherr) wurden bestätigt.

Außerdem standen Ehrungen auf dem Programm (wir berichteten).

Themen folgen