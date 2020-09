18:00 Uhr

Wenn Kinder und Jugendliche fotografieren: So fotogen ist Aichach

Mit dem Fotoclub haben sich Kinder und Jugendliche in den Sommerferien zwei Tage mit Fotografie beschäftigt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Ausstellungen im Aichacher Köglturm gibt es immer wieder. Dass die Künstler Kinder und Jugendliche sind, ist dagegen selten. „Fotogenes Aichach“ lautet der Titel der aktuellen Schau. Sie präsentiert die Ergebnisse eines zweitägigen Kurses beim Fotoclub Aichach im Rahmen des Ferienprogramms.

Bürgermeister Klaus Habermann freute sich über die Ausstellung. Fotografie hat für ihn einen hohen künstlerischen Stellenwert, „denn wir nehmen Bilder im günstigsten Fall mit unserem Herzen und unserem Verstand wahr“. Das Stadtoberhaupt brachte für jedes Kind ein Präsent mit.

Eine interessante Spiegelung hat Amelie Harder an der Glasfassade dieses Gebäudes am Tandlmarkt in der Aichacher Innenstadt mit ihrer Fotokamera eingefangen. Bild: Amelie Harder

Die Eltern und Besucher staunten, mit welchen Kunstwerken die jungen Fotografen den mittelalterlichen Turm bespielen. Nach Ansicht von Claudia Neumüller, Vorsitzende des Fotoclubs, ist das der passende Abschluss für den Kurs. Die Arbeiten bedürften einer besonderen Wertschätzung. Dabei war der Kurs coronabedingt auf wackligen Beinen gestanden. Letztlich machte ihn die Zusage Habermanns möglich, dass der Fotoclub den Sitzungssaal nutzen darf. Kursteilnehmerin Anna-Lena Magg überreichte ihm deshalb ein gerahmtes Gemeinschaftsbild der Aussteller als Dank.

Kinder und Jugendliche erkunden in vier Gruppen die Stadt Aichach

Pünktlich zu Kursbeginn stand, so Neumüller, ein knappes Dutzend erwartungsvolle, kreative Jugendliche vor dem Rathaus. Sie mussten erst lernen, ein Motiv zu sehen und ihre Kamera einzusetzen. Drei der Kinder waren schon zum dritten Mal in Folge dabei, freute sich Neumüller. In vier Gruppen erkundeten sie die Stadt. Ganz von alleine beantwortete sich dabei für viele die anfangs gestellte Frage: Was ist denn überhaupt so interessant in diesem Aichach?

Am zweiten Kurstag konnten sie Fotos am Laptop aufwerten. Auch mit dem Neuland Bearbeitung freundeten sich die jungen Fotografen schnell an. Neumüller bedankte sich bei Franz Achter, Joachim Feldmeier und Herbert Hanika, die 36 Vergrößerungen gerahmt und im Turm aufgehängt hatten.

Anna-Lena Magg stieß auf ihrer Tour auf eine historische Brandgasse. Bild: Anna-Lena Magg

Dort hängen Werke von Arda Bahcekapili, Josefine Distel, Noemi Egger, Marie Groeger, Amelie Harder, Theresa Immler, Laura Kronberg, Anna-Lena Magg, Lena Marko, Constantin Reger und Sabrina Reiser. (cln)

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Fotogenes Aichach“ im Köglturm in Aichach ist noch einmal am Samstag und Sonntag, 19., und 20. September, jeweils in der Zeit von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

