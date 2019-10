19.10.2019

Wertstoffhof öffnet nur noch einmal pro Woche

Seit es die Gelbe Tonne im Landkreis Aichach-Friedberg gibt und Verpackungen abgeholt werden, werden am Wertstoffhof in Schiltberg weniger Wertstoffe abgegeben. Deshalb öffnet die Einrichtung künftig nur noch einmal pro Woche.

Wegen der Gelben Tonne wird dort weniger abgegeben. Das Landratsamt reagiert auf diese Entwicklung. Der Schiltberger Bürgermeister ist trotzdem froh darüber. Gemeinderäte sollen ein Auge auf die Kanaldeckel werfen

Von Sabrina Rauscher

Der Schiltberger Wertstoffhof ist künftig nur noch einmal pro Woche geöffnet. Das verkündete Bürgermeister Josef Schreier in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Mit Einführung der Gelben Tonne, hat das Landratsamt nun die Notwendigkeit der vorhandenen Wertstoffhöfe auf den Prüfstand gestellt.

Je nach Tonnen Wertstoff, die angeliefert werden, wurde über eine Kürzung der Öffnungszeiten bis hin zur Schließung entschieden. In Schiltberg werden nun die Anlieferungszeiten von jeweils zwei Stunden am Mittwoch und Samstag auf drei Stunden samstags reduziert. „Es war klar, dass wir durch die Gelbe Tonne neu denken müssen, aber wir sind froh, dass unser Wertstoffhof nicht ganz geschlossen wurde“, so Bürgermeister Schreier.

Über positive Entwicklungen im Straßenbau berichtete Bürgermeister Josef Schreier aus dem Kreistag Aichach-Friedberg. Gleich drei Schiltberger Anträge wurden im Bauausschuss kürzlich durchgewunken (wir berichteten). Es ging um die Sanierung der Ortsdurchfahrt in Rapperzell, um den Neubau eines Radweges von Höfarten bis zur Landkreisgrenze Dachau und ebenso um Unterstützung beim geplanten Bau eines Gehweges im Ortsteil Gundertshausen.

Im Bereich der viel befahrenen Ortsdurchfahrt in Schiltberg müssen die Kanalabdeckungen dringend erneuert und wieder an die Straßenoberfläche angepasst werden. Insgesamt neun Stück sind hier Bürgermeister Schreier an der Oberen und der Unteren Ortsstraße aufgefallen.

Es wurde bereits bei der Firma Riedlberger in Schiltberg angefragt, allerdings liegt bis dato noch kein Angebot vor. Schreier meinte, sich aber zu erinnern, dass in früheren Gesprächen immer von circa 300 Euro pro Deckel die Rede war, somit läge der Gesamtpreis bei etwa 2700 Euro. Für fixe Angaben müsse aber erst das endgültige Angebot abgewartet werden. Josef Schreier sagte, er könne im Moment auch keine Garantie auf Vollständigkeit geben. Er hat bis jetzt lediglich die Deckel angegeben, die ihm persönlich aufgefallen sind. Deshalb sollten auch die Gemeinderäte in nächster Zeit die Augen offenhalten nach reparaturbedürftigen Exemplaren.

Bereits im April dieses Jahres hatte der Gemeinderat eine Bauvoranfrage für ein Einfamilienhaus in Schiltberg vorliegen. Das Grundstück befindet sich am westlichen Ortsrand und ist über den Flurweg erschlossen. Das Gremium sah hier kein Problem und hat damals einstimmig der Bauvoranfrage stattgegeben. Ein Veto wurde nun allerdings von der Genehmigungsbehörde, dem Landratsamt Aichach-Friedberg, eingelegt, wie Bürgermeister Josef Schreier berichtete: „Wir haben das damals nicht als Außenfläche angesehen, das Landratsamt leider schon.“ Problem sei hier ein etwa fünf Meter breiter Grünstreifen, in welchen sich das Bauvorhaben zum Teil erstreckt. Es hätten seitens der Gemeinde bereits mehrere Gespräche mit dem Amt stattgefunden, wie auch Schreiers Stellvertreter Peter Kellerer berichtete, allerdings ohne Erfolg. Gefordert wird nun die Aufstellung einer Einbeziehungs- beziehungsweise Abrundungssatzung. Die Kosten hierfür trägt der Antragsteller. Die Gemeinde wird sich nun im nächsten Schritt um die Beauftragung eines Planungsbüros kümmern.

behandelt Zwei weiteren Bauanträgen hingegen konnte das Gremium ohne größere Diskussion seine Zustimmung geben. Zum einen soll im Ortsteil Allenberg eine Mehrzweckhalle am Waldweg entstehen. Hierfür ist im Vorfeld der Abriss von ehemaligen landwirtschaftlichen Gebäuden nötig.

Zum anderen sollen an der Forststraße in Schiltberg auf einem rund 840 Quadratmeter großen Grundstück drei Einfamilienhäuser mit Garage und Stellplatz entstehen.

Einen Zuschuss in Höhe von 200 Euro erhält auch heuer wieder die Familienpflegestation Aichach-Friedberg. Im Jahr 2018 wurden in 50 Familien über 5000 Einsatzstunden geleistet, davon waren auch drei Familien aus dem Bereich der Holzlandgemeinde betroffen.

