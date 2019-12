vor 29 Min.

Wie ein Deutsch-Afrikaner als Büchsenmacher arbeitet

Plus Sebastian Tietz aus Kühbach hat jeden Tag Gewehre und Pistolen in der Hand. Dass der 23-Jährige eine Leidenschaft für Waffen hat, hat mehrere Gründe.

Von Philipp Schulte

Das Waffen-Arsenal ist nur ein paar Schritte von Sebastian Tietz’ Arbeitsplatz entfernt. Jagd- sowie Luftgewehre und Pistolen lagern in der Halle in Kühbach. Mehrere Gewehre lehnen an einer Wand, versehen mit Zetteln. Eine Kamera überwacht den Raum. Es sind Waffen von Kunden, die repariert werden müssen. Fräsen, anpassen, verschönern: Das ist Sebastian Tietz’ Job. Tietz, 23, fester Händedruck, blondes, zur Seite gekämmtes Haar, schwarze Arbeitsklamotten, arbeitet beim Waffenhersteller und -händler Sport-Target-Pistol in Kühbach. Das ist weit entfernt von seiner Heimat in Afrika. In der Marktgemeinde wohnt er auch. Die Firma hat elf Mitarbeiter. In diesem Sommer hat Tietz seine Ausbildung zum Büchsenmacher abgeschlossen. Was so jemand macht? Sport- und Jagdwaffen bauen und reparieren.

Kühbach: Ein französischer Rückstecher ist Tietz´ Gesellenstück Für seinen Ausbildungsabschluss musste Tietz ein Gesellenstück anfertigen, einen französischen Rückstecher. Das ist der Abzug einer Waffe, der hilft, den Widerstand beim Auslösen eines Schusses zu erleichtern. Tietz erreichte das beste Prüfungsergebnis im Bezirk Schwaben. Das war allerdings nicht schwer, denn Tietz war der einzige Teilnehmer der Kammerausscheidung Schwaben. Dort gibt es zwar 23 Unternehmen, die im Büchsenmacherhandwerk tätig sind, aber kaum Auszubildende. 54 Kammersieger in allen Handwerksberufen gab es in diesem Jahr insgesamt. Darunter auch andere seltene Berufe wie etwa Orgel- und Harmoniumbauer oder Keramiker. Der Sieg qualifizierte Tietz für die Landesebene, auf der er, wie wir berichteten, ebenfalls Sieger wurde. Auch hier keine Konkurrenz: Er war wieder einziger Teilnehmer des Berufswettbewerbs. Zum Sieg auf Bundesebene reichte es dann nicht ganz. Tietz wurde Zweiter von drei Teilnehmern. In ganz Deutschland gibt es laut Büchsenmacherinnung über 400 Büchsenmachermeister. Auch Tietz macht nun seinen Meister. Er möchte die nächsten Jahre in dem Beruf weiter arbeiten. Wer herausfinden will, woher Tietz’ Leidenschaft für Waffen stammt, muss ihn nach seiner Jugend fragen. Bis zu seinem 19. Lebensjahr lebte er in Namibia im Südwesten Afrikas, wo er in der Hauptstadt Windhoek sein Abitur auf einer deutschen Schule machte. Sein Urgroßvater gehörte im 19. Jahrhundert zu den ersten Deutschen, die die damalige deutsche Kolonie Deutsch-Südwestafrika besiedelten. Die Eltern seiner Mutter wanderten nach dem Zweiten Weltkrieg nach Afrika aus. Tietz’ Eltern leben immer noch dort, sie haben eine Farm geerbt. In Namibia ist Tietz oft auf die Jagd gegangen. Dafür brauchte er keinen Jagdschein, sondern nur Geschick: Er schoss hauptsächlich Antilopen. „Nicht, um Trophäen zu haben“, wie Tietz sagt. „Sondern um die Arbeiter auf unserer Farm zu versorgen.“ In Namibia ist die Jagd wichtig. Um Geld zu verdienen, arbeitete Tietz in einem Waffenladen. Dafür brauchte er auch Afrikaans und Englisch, zwei der vielen Amtssprachen. Tietz’ Muttersprache ist Deutsch, das er akzentfrei spricht. Nach Deutschland kam Tietz 2015 und ging für ein Jahr freiwillig zur Bundeswehr. „Das wollte ich immer schon machen“, sagt er. Er lernte das Schießen mit Sturm- und Maschinengewehr sowie mit Pistole. Für den Kühbacher, der in Regen in Niederbayern zum Panzergrenadier ausgebildet wurde, war es eine schöne Zeit beim Bund, wie er sagt. „Da lernt man, was Ordnung, Disziplin und Kameradschaft sind.“ Tietz kann abends sehen, was er geschafft hat Danach wollte er das Handwerk des Büchsenmachers erlernen. Das ging seiner meiner Meinung nach am besten in Südafrika oder Deutschland, weil der Beruf in Namibia nicht zertifiziert ist. Tietz stieß auf das Unternehmen in Kühbach. Als er in dem Waffen-Laden in Namibia arbeitete, hatte er mal mit den Kühbachern zu tun. Die Stelle bei Sport-Target-Pistol Prommersberger wurde eigens für ihn geschaffen. Besonders wichtig an dem Beruf ist für Tietz, dass er abends sehen kann, was er geschaffen hat. „Da hat man ein Zufriedenheitsgefühl“, sagt er. Außerdem sei der Job vielfältig, Tietz arbeitet mit unterschiedlichen Materialien, etwa Holz und Metall. Um eine Waffe – meist sind es Sportwaffen, die Tietz und seine Kollegen produzieren – herzustellen, braucht er etwa zehn Stunden. Der Preis für eine Waffe liegt zwischen 1300 und 6000 Euro. Das sei gerechtfertigt. „Da steckt viel Handarbeit drin“, sagt Tietz. Und Handarbeit sei teuer. Um Waffen auch zu benutzen, geht Tietz schießen – als Jäger. Hierzulande braucht er einen Jagdschein. In der Nähe von Kühbach hat er einen Pirschbezirk und zieht manchmal um sechs Uhr los. Mehrere Tiere, darunter ein Wildschwein, muss er dieses Jahr schießen. Tietz hofft, dass bald Schnee fällt. Wenn dann noch Vollmond ist, geht es kaum besser für Jäger.

